Mesmo com a janela de transferências já encerrada, o Vasco ainda espera contar com um importante reforço caseiro nesta reta final de temporada. Trata-se de Brenner, que se recupera de uma lesão ligamentar no pé esquerdo sofrida durante a partida contra o Bahia, em agosto, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube optou por um tratamento conservador e descartou a necessidade de intervenção cirúrgica. A escolha permitiu estabelecer um prazo de recuperação menor, estimado em cerca de 40 dias. A expectativa é de que o atacante volte a ficar à disposição da comissão técnica na primeira quinzena de outubro.

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A importância do retorno de Brenner já havia sido destacada pelo diretor de futebol, Admar Lopes, durante a coletiva de imprensa que marcou o encerramento da janela de transferências. Questionado sobre a possibilidade de o Vasco buscar um jogador livre no mercado para reforçar o setor ofensivo, o dirigente explicou que o clube avaliou a alternativa após a negociação frustrada por Richarlison.

- Fizemos essa reflexão depois da negociação com o Richarlison. Avaliamos várias questões. A primeira é que grande parte desses jogadores disponíveis são veteranos e não competem desde maio. O futebol brasileiro, com desgaste de viagem e a intensidade dos jogos, exige preparação. E faltam três meses de competição. Trazer um jogador sem ritmo, nesse momento... Para colocá-lo em forma, com confiança, é um esforço financeiro. O treinador está satisfeito com os jogadores ofensivos que tem e que pode extrair ainda mais de alguns jogadores que aqui estão. O grande reforço ofensivo desse final de temporada vai se chamar Brenner.

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Brenner comemora gol pelo Vasco contra o Fluminense no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

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Brenner começava a ganhar espaço antes da lesão

Embora ainda não tenha conseguido se firmar definitivamente desde sua chegada ao Vasco no início do ano, Brenner vinha apresentando sinais de evolução justamente antes de sofrer a lesão. O principal indício aconteceu na Copa do Brasil. Nas quartas de final, contra o Fluminense, o atacante foi o grande destaque do Cruz-Maltino ao marcar os dois gols da vitória por 3 a 1, no Maracanã.

A atuação aumentou a expectativa de que Brenner pudesse, enfim, ganhar sequência e assumir papel mais importante no sistema ofensivo de Pedro Emanuel. No entanto, já na partida seguinte, a lesão interrompeu o momento de ascensão. Segundo a apuração do Lance!, internamente, entende-se que Brenner tem o melhor encaixe tático para a equipe comandada por Pedro Emanuel. Por isso, a expectativa é de que o atacante dê continuidade à evolução que vinha apresentando antes da lesão quando retornar aos gramados.

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Disputa no ataque do Vasco

Enquanto aguarda o retorno do atacante, o Vasco também ganhou uma alternativa importante no setor com a chegada de Bruno Duarte na última janela. Contratado junto ao Estrela Vermelha, da Sérvia, o jogador soma dois gols e uma assistência em cinco partidas pelo clube.

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