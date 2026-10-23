Em entrevista na zona mista após a aprovação da venda da SAF, Mário Junqueira, empresário e presidente da Almirante Participações (empresa que lidera o processo de aquisição da SAF do Vasco da Gama em parceria com Marcos Lamacchia), detalhou os próximos passos da gestão do clube.

Na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta sexta-feira (23), os sócios estatutários aprovaram parte da transferência do controle do futebol cruz-maltino para o grupo investidor.

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A votação também chancelou a alteração no Estatuto Social do clube para reduzir a fatia mínima do associativo de 20% para 10%, permitindo a alienação de 90% das ações. O avanço marca a transição definitiva após o encerramento do vínculo com a 777 Partners, ficando a conclusão do negócio sujeita às aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).

A entrevista de Mário Junqueira

Ao ser questionado sobre o significado do momento histórico e a emoção de se tornar um dos proprietários do futebol do clube, Mário destacou a gratidão ao presidente Pedrinho e reafirmou a dimensão do projeto.

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— Boa noite a todos. É muita emoção, né? Foi um processo bastante longo nisso aí. E a gente deve isso muito ao Pedrinho. Presidente de seriedade e de competência. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a ele, porque realmente foi muito importante, além de outras pessoas do Vasco da Gama. E nós estamos, como eu sempre falei, no maior projeto de futebol da América do Sul — iniciou Mário.

Sobre o planejamento prático, investimentos em contratações de peso e melhorias na estrutura de base do clube, o dirigente explicou o critério de tomada de decisões da nova gestão.

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— O projeto ainda está em formação nesse aspecto. Eu sempre digo: o dinheiro é necessário, mas ele não é suficiente. Eu preciso de pessoas técnicas, um corpo diretivo e um corpo técnico muito bom. É com eles que eu vou decidir esse tipo de coisa; não sou eu que vou falar "jogador X" ou "Y", é o corpo do Vasco, técnico, que vai decidir essa coisa. E, claro, vai ter investimento em CT, vai ter investimento principalmente na base, que a gente precisa melhorar a base, né, no sentido de dar mais infraestrutura para a base. Tudo isso está nos nossos planos. Especificamente nomes eu não tenho, tá? Mas vão ser decididos com o corpo diretivo e técnico do Vasco da Gama — afirmou.

Ao abordar o andamento dos processos de fiscalização e aprovação junto ao CADE e à agência reguladora da CBF, o executivo demonstrou tranquilidade quanto aos trâmites legais.

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— Isso são processos, né, que estão em andamento. O CADE foi agora recentemente. Eu acho até que tem um overlap entre ele e a RES, pelas mesmas questões, né? Mas eu estou muito tranquilo. O Almirante, do Marcos Lamacchia e minha, e nós fomos separados de qualquer outro clube, e nós estamos tranquilos de que nós somos Vasco da Gama. Eu já falei que eu vou provar isso na época. Quando a gente jogar contra o Palmeiras, nós vamos ganhar deles — ressaltou.

Indagado sobre a divisão de papéis entre ele e Marcos Lamacchia na condução dos trabalhos e na liderança da SAF do Vasco, o empresário detalhou as atribuições de cada sócio.

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— O Marcos é um investidor com um aporte financeiro maior. Eu, que já sou amigo dele há muito tempo, há muitos anos, ele me convidou para participar mais diretamente da administração dessa SAF. E é isso que eu vou fazer: me apresentar a vocês sempre como presidente, e as questões diretivas vão ser discutidas com o meu sócio, mas eu vou estar mais à frente nas decisões, junto com o corpo técnico do Vasco da Gama — finalizou.

Venda da SAF do Vasco foi aprovada pelos sócios em AGE (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Mais detalhes dos próximos passos do Vasco

Ao ser questionado sobre o modelo de gestão executiva e o apoio político no clube, Mário explicou sua posição, revelou a presença de um CEO e destacou o papel de Pedrinho na condução do processo.

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— Nós vamos ter até um CEO, mas eu vou ser o homem da associação, do Almirante, que vai estar interagindo com esse pessoal mais executivo da empresa. Isso foi algo muito importante. Eu fiz um pedido especial; o Marcos também fez. O Pedrinho é um homem corajoso; ele conseguiu fazer com que o Vasco da Gama, né, retirasse a 777 do processo. E ele é um homem de seriedade. Não tem nada contra o Pedrinho; o Pedrinho é sério. E ele foi muito importante nesse processo — iniciou Mário.

Sobre o planejamento de longo prazo, a busca por títulos e as perspectivas para 2027, o dirigente adotou um tom cauteloso, mas reforçou a ambição de mudar o patamar da equipe.

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— Eu gostaria, mas eu não posso prometer. O que eu posso prometer é trabalho, reestruturação, né, uma equipe mais forte para que a gente possa realmente disputar. Eu acredito que, ao longo dos anos, a gente chegue lá, entendeu? O que eu posso hipotecar é que nós vamos fazer muito esforço, muito trabalho para que o Vasco seja um time competitivo e que possa eventualmente chegar às finais. Quase chegamos agora, né? Vai ser muito diferente (2027). Esse negócio de zona de rebaixamento eu não quero não; nós vamos lá para cima. É isso que eu quero — afirmou.

Ao abordar a atuação diária de Pedrinho no futebol da SAF e a permanência de nomes da comissão técnica, como Adima, o executivo detalhou a influência do ex-jogador e confirmou a continuidade de Ademar nos trabalhos.

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— Nós temos o Pedrinho como um grande conselheiro e sócio. Porque o Vasco da Gama é sócio da SAF com 10%. E é um homem que entende de futebol muito. Então, ele vai ter uma participação ativa conosco no conselho da SAF, eventualmente, e também como um grande conselheiro para essas definições que vocês hoje me perguntam, que ainda não estão determinadas, mas ele vai ter voz sim para nos ajudar nisso aí. — finalizou.