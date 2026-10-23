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Pedrinho, presidente do Vasco, fala após transferência da SAF: 'Maior potencial no Brasil'

Votação foi encerrada na noite desta sexta-feira (23)

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 20:50
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Pedrinho, ex-Jogador do Vasco, Fala em Evento de Venda.
Pedrinho em AGE do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Após a votação que deu parecer favorável à transferência da SAF para a Almirante S.A., do empresário Marcos Lamacchia, nesta sexta-feira (23), Pedrinho, presidente do Vasco, comentou sobre o novo momento do Cruz-Maltino. A votação foi realizada de forma híbrida, com a maioria dos associados se manifestando de forma online.

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A votação dos sócios foi crucial para duas decisões sobre o futuro do clube: a alteração do Estatuto Social, que reduz a participação do clube na SAF de 20% para 10%, e a venda de 90% da SAF para a Almirante Participações. O procedimento aconteceu ao longo desta sexta-feira (23), na Sede Náutica da Lagoa, e o resultado foi favorável a ambas as mudanças, com cerca de 90% de aprovação.

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Confira as palavras do presidente Pedrinho após o resultado:

— Agradecer a todos os sócios que participaram da eleição, agradecer a todo torcedor vascaíno, a todos os poderes do clube e dizer que é um dia histórico. Só para um alinhamento: a Vasco SAF já tinha sido vendida. O que nós fizemos foi consertar ou corrigir um problema que foi criado. Para isso, a busca incansável por um investidor que, na nossa concepção, é o investidor de maior potencial no Brasil. Um investidor com CNPJ no Brasil, com a capacidade financeira que todos já sabem e com um acréscimo de entender o que é o Vasco da Gama e a paixão que o investidor tem pelo Vasco da Gama — iniciou Pedrinho.

— Todos estes processos que nós iniciamos desde a minha entrada, de reconstrução da instituição, vão ser acelerados pelo potencial que o investidor tem. É com muito carinho que falo do investidor, porque participei diretamente de infinitas conversas, e ele já estivesse aqui dentro, sempre a tentar colaborar, a tentar contribuir e com uma paixão já pela torcida e pela instituição — continuou.

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— Como vocês já me conhecem, eu não prometo nada porque no campo acontecem coisas imprevisíveis, mas prometemos muito trabalho, muita dedicação e que a instituição vai ter um nível desportivo muito acima do que vimos a viver. Os problemas das dívidas acabam, o Vasco vai ter os seus problemas sanados e o investidor dá todas as seguranças institucionais para o Club de Regatas Vasco da Gama — encerrou antes de convidar Lamacchia ao palco.

Lamacchia, novo investidor da SAF do Vasco
Lamacchia é o novo investidor da SAF do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Confira as parciais dos votos

Item 1: Alteração do Estatuto Social (Redução da participação do clube na SAF)

  • Aprovação (Sim): 4.852 votos (89,85%)
  • Reprovação (Não): 479 votos
  • Abstenção: 69 votos
  • Total de Votos: 5.400 votos

Item 2: Venda de 90% da SAF

  • Aprovação (Sim): 4.675 votos (90,60%)
  • Reprovação (Não): 437 votos
  • Abstenção: 48 votos
  • Total de Votos: 5.160 votos

Dirigente projeta nova etapa e destaca participação dos sócios

Além dos aspectos administrativos, Belaciano demonstrou expectativa de que a conclusão do processo permita ao Vasco concentrar mais atenção nos objetivos esportivos. O dirigente associou a possível entrada do novo investidor à perspectiva de superar um período marcado por dívidas e disputas institucionais.

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— Acho que esse é um marco para a história do clube, para que daqui para frente a gente só pense nas vitórias, só pense nas conquistas e vire essa página de dívidas, de brigas, de passado. E olhe para frente pensando: o que a gente vai ganhar esse ano? Acho que esse é o recado — afirmou.

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