Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Vasco x Corinthians: pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vasco e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), no Premiere (pay-per-view) e na Cazé TV (YouTube). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Como chegam Vasco x Corinthians?
O Cruz-Maltino, 15º colocado na tabela, com 35 pontos, vem de derrotas para São Paulo e Boca Juniors, que culminaram na amarga eliminação na Copa Sul-Americana. Para a partida, o Vasco contará com os retornos de Colidio e Andrés Gómez, que desfalcaram a equipe no duelo contra o clube argentino.
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Já o Corinthians vive uma situação ainda mais delicada. Na 16ª colocação, com 33 pontos, o Timão corre o risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer. A equipe paulista atravessa uma sequência de nove partidas sem vitória, com sete derrotas no período. Com a documentação regularizada, o técnico holandês Clarence Seedorf fará sua estreia oficial no comando do Corinthians. Para o confronto, ele não poderá contar com o zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Memphis Depay, ambos lesionados.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Colidio,Andrés Gómez e Bruno Duarte (Brenner)
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Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Anglieri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard (Kaio César), Vitinho e Yuri Alberto.
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