Justiça nega liminar ao Vasco para mandar jogo contra o Boca no Maracanã
Desembargador entendeu que discussão sobre condições do estádio exige produção de provas
A Justiça negou o pedido de liminar do Vasco para mandar no Maracanã o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro. Nesta terça-feira, o desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita, da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo clube.
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O Vasco buscava reverter a decisão da 2ª Vara Cível da Capital, que havia negado o pedido de tutela de urgência contra a Fla-Flu Serviços S.A., concessionária responsável pela administração do Complexo Maracanã.
Na decisão liminar, o desembargador entendeu que, neste momento, não há elementos suficientes para obrigar a concessionária a disponibilizar o estádio para o confronto.
Entre os pontos citados estão as condições do gramado, o calendário de utilização do estádio e as condições operacionais apresentadas pela concessionária. Para o relator, a análise dessas questões exige uma produção de provas mais aprofundada, incompatível com uma decisão em caráter de urgência.
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Recomendação do Ministério Público
Outro ponto analisado pelo desembargador foi a manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que recomendou a disponibilização do Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors.
Mesquita considerou a recomendação um elemento relevante para a análise do caso, mas ressaltou que ela não é vinculante e, portanto, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de avaliação dos aspectos contratuais, técnicos e operacionais discutidos entre o Vasco e a concessionária.
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O Vasco defende que o Maracanã é a opção mais adequada para receber uma partida desse porte. Segundo o clube, a Polícia Militar do Rio de Janeiro apontou o estádio como alternativa preferencial por questões de segurança, capacidade de atendimento, organização das torcidas, estacionamento de ônibus, controle dos fluxos de chegada e saída e integração com o transporte público.
Vasco precisa definir estádio
Com a negativa da liminar, o Vasco segue sem autorização judicial para utilizar o Maracanã e precisa avançar na definição do palco da partida contra o Boca Juniors.
O prazo considerado pelo clube para definir o estádio é o próximo sábado (10). Caso a opção fosse realizar o confronto fora do Rio de Janeiro, o Vasco precisaria comunicar o local à Conmebol com pelo menos 15 dias de antecedência. Como a partida está marcada para 20 de outubro, o prazo para essa comunicação teria terminado na última segunda-feira.
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