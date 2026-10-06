A Justiça negou o pedido de liminar do Vasco para mandar no Maracanã o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro. Nesta terça-feira, o desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita, da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo clube.

➡️ Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

O Vasco buscava reverter a decisão da 2ª Vara Cível da Capital, que havia negado o pedido de tutela de urgência contra a Fla-Flu Serviços S.A., concessionária responsável pela administração do Complexo Maracanã.

continua após a publicidade

Na decisão liminar, o desembargador entendeu que, neste momento, não há elementos suficientes para obrigar a concessionária a disponibilizar o estádio para o confronto.

Entre os pontos citados estão as condições do gramado, o calendário de utilização do estádio e as condições operacionais apresentadas pela concessionária. Para o relator, a análise dessas questões exige uma produção de provas mais aprofundada, incompatível com uma decisão em caráter de urgência.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Maracanã antes de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Recomendação do Ministério Público

Outro ponto analisado pelo desembargador foi a manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que recomendou a disponibilização do Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors.

Mesquita considerou a recomendação um elemento relevante para a análise do caso, mas ressaltou que ela não é vinculante e, portanto, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de avaliação dos aspectos contratuais, técnicos e operacionais discutidos entre o Vasco e a concessionária.

continua após a publicidade

➡️ Vasco substitui patrocinador no uniforme em adequação à MP das Bets

O Vasco defende que o Maracanã é a opção mais adequada para receber uma partida desse porte. Segundo o clube, a Polícia Militar do Rio de Janeiro apontou o estádio como alternativa preferencial por questões de segurança, capacidade de atendimento, organização das torcidas, estacionamento de ônibus, controle dos fluxos de chegada e saída e integração com o transporte público.

Vasco precisa definir estádio

Com a negativa da liminar, o Vasco segue sem autorização judicial para utilizar o Maracanã e precisa avançar na definição do palco da partida contra o Boca Juniors.

continua após a publicidade

O prazo considerado pelo clube para definir o estádio é o próximo sábado (10). Caso a opção fosse realizar o confronto fora do Rio de Janeiro, o Vasco precisaria comunicar o local à Conmebol com pelo menos 15 dias de antecedência. Como a partida está marcada para 20 de outubro, o prazo para essa comunicação teria terminado na última segunda-feira.

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.