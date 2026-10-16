A temporada de 2026 começou com frustração para o Vasco sub-20, mas terminou com um título histórico. Depois de uma campanha abaixo das expectativas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando foi eliminado pelo Botafogo-SP já na segunda fase, a equipe comandada por Matheus Curopos deu a volta por cima, conquistou a Copa Rio e fez história ao levantar o Campeonato Brasileiro da categoria pela primeira vez. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador de apenas 31 anos explicou como o período de dificuldades contribuiu para a evolução do elenco e a construção de um grupo campeão.

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Para Curopos, o desempenho na Copinha fez parte de um processo de amadurecimento dos jogadores, que precisavam se adaptar às exigências do Sub-20. O técnico destacou que o elenco tinha média de idade de 17,7 anos, característica que ajuda a explicar as oscilações ao longo da competição.

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— Hoje eu vejo com muito bons olhos o que aconteceu na Copinha. Foi fundamental para que tivesse esse amadurecimento do grupo para a gente poder conquistar tanto a Copa Rio como o Campeonato Brasileiro. Fez parte do processo, no fim das contas. Foi um processo de evolução dos atletas — afirmou.

O treinador também ressaltou que a diretoria manteve a confiança no trabalho mesmo após o resultado negativo no início do ano. Segundo ele, a continuidade foi importante para que a equipe pudesse corrigir os problemas e colher os frutos nos meses seguintes.

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— A gente não pode julgar apenas pelo resultado. Tanto que o trabalho logo após mostrou resultado. Teve o título da Copa Rio do Brasileiro — completou.

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Matheus Curopos com trofeu do Brasileirão sub-20 (Foto: Reprodução)

Vasco supera adversidades e conquista título inédito

A campanha no Campeonato Brasileiro reforçou a capacidade de reação da equipe. Depois de perder para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final e sair atrás do Santos na semifinal, o Vasco conseguiu reverter os cenários e avançou à decisão contra o Palmeiras.

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Na final, após perder por 1 a 0 em São Januário, o time precisava vencer por dois gols de diferença no Nubank Parque para ficar com o título. Com dois gols de Andrey Fernandes, a equipe venceu por 2 a 0 e comemorou a conquista na casa do adversário.

Curopos, que se tornou o treinador mais jovem a comandar uma equipe campeã do Brasileiro da categoria, afirmou que a confiança no modelo de jogo foi determinante para a reação. Mesmo após o revés em casa, o treinador não considerou necessário mudar a proposta da equipe, mas cobrou mais eficiência nas finalizações.

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— A gente acreditava muito no nosso jogo, nos nossos atletas e no nosso coletivo. No primeiro jogo da final, saímos de São Januário aplaudidos pela torcida. Sabíamos que tínhamos feito um grande jogo e criado boas oportunidades. Só que, naquela noite, as coisas não aconteceram. A bola não entrou — relembrou.

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Para Curopos, as dificuldades enfrentadas durante a competição fortaleceram mentalmente o elenco e ajudaram a consolidar a união do grupo.

— O grupo foi se formando muito forte para passar por cima de qualquer adversidade. O mental desses meninos foi fundamental para essa conquista — avaliou.

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A conquista teve um significado especial para Curopos, que acompanha o Vasco desde a infância. O treinador revelou que frequentava São Januário ainda criança e classificou o título como a realização de um sonho.

— Ser campeão com a camisa do Vasco, com a Cruz de Malta no peito, onde sempre foi um sonho poder trabalhar, foi algo magnífico para mim. Sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado pela minha profissão. Foi um sentimento que não consigo explicar — declarou.

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Jogadores do Vasco e comissão técnica comemoram título do Brasileirão sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Integração base e profissional

Além dos resultados esportivos, Curopos destacou o papel da base na formação dos atletas para o futebol profissional e ressaltou a integração entre os departamentos do Vasco. Um dos exemplos é Ramon Rique, que subiu do Sub-20 para a equipe principal, está integrado ao elenco profissional e também recebeu convocação para a Seleção Brasileira sub-20.

Outros jovens também tiveram oportunidades com o elenco principal, seja com minutos em campo ou entre os relacionados com frequência para as partidas, como Avellar, Zuccarello e Bruno André. O movimento reforça o trabalho de transição entre as categorias e a busca por preparar os jogadores para os desafios do profissional.

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Na avaliação de Curopos, o trabalho conjunto entre a comissão técnica da base e os responsáveis pela transição facilita esse processo. O treinador citou a atuação de Felipe Loureiro, diretor técnico do Vasco, como parte dessa integração.

— O principal papel do Sub-20 hoje é formar os atletas da melhor forma possível, para que cheguem ao profissional conseguindo entender e fazer essa transição da melhor maneira. Eu sou um facilitador de processos — explicou.

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Matheus Curopos se emociona após título do Brasileiro sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O treinador também ressaltou que o desenvolvimento dos jovens vai além das quatro linhas. Segundo ele, o Vasco trabalha para formar cidadãos e preparar os atletas para lidar com a exposição nas redes sociais e com as mudanças provocadas pela chegada ao futebol profissional.

— Além da formação como atleta, a gente tem o objetivo no Vasco de formar o ser humano, formar a pessoa. Até porque não são todos que vão virar jogadores profissionais, então a gente sabe o peso da nossa responsabilidade e nós, profissionais da base, que estamos ali no dia a dia, de também formar o ser humano, formar a pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa leal, uma pessoa que tem princípios.

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Ao final, Curopos agradeceu o apoio da torcida vascaína durante a campanha do Brasileiro e prometeu dedicação para manter o trabalho de desenvolvimento da base.

— Vou estar sempre no sub-20, dando o meu máximo, fazendo o possível e o impossível para formar os melhores atletas, entregar ao profissional o melhor resultado e conquistar títulos para a nossa torcida — concluiu.

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