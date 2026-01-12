Vasco é superado pelo Botafogo-SP e está eliminado da Copinha
Clube paulista venceu a partida da segunda fase por 1 a 0
O Vasco foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser derrotado pelo Botafogo-SP por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (12), no Estádio Mário Lima Santos. O time paulista marcou logo no início da partida, com Ruan, e soube administrar a vantagem ao longo do confronto, garantindo a classificação.
Como foi a partida entre Botafogo-SP e Vasco?
O Botafogo-SP começou o jogo de forma agressiva e foi eficiente na primeira chegada ao ataque. Logo aos dois minutos, Iago avançou pela esquerda, passou pela marcação, invadiu a área e cruzou para Ruan, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes. O gol cedo deu tranquilidade à equipe paulista, que passou a controlar melhor o ritmo da partida.
➡️ Vasco dá condições para transferência de Rayan: 'Vamos discutir'
Após sofrer o gol, o Vasco passou a ter mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A equipe criou pouco e só levou perigo em lances pontuais. A melhor oportunidade veio aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Zuccarello cobrou falta pela direita e obrigou Adriano a fazer boa defesa. Nos acréscimos, o Botafogo-SP quase marcou contra: Gabriel Cruz recuou mal para o goleiro, que estava fora de posição, e a bola acabou explodindo na trave.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
No segundo tempo, o panorama se manteve. O Vasco seguiu com mais posse, mas sem efetividade no ataque, enquanto o Botafogo-SP mostrou-se mais perigoso nas transições ofensivas. O time paulista esteve mais próximo de ampliar o placar do que o Gigante da Colina de empatar, administrando o resultado até o apito final e confirmando a eliminação cruzmaltina da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
Botafogo-SP x Vasco
2ª fase - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mário Lima Santos - Brodowski
