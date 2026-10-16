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Após susto, Colidio treina normalmente e deve estar disponível para São Paulo x Vasco

Atacante fica à disposição de Pedro Emanuel para duelo pelo Brasileirão

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 11:57
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Colidio durante treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Colidio durante treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O atacante Facundo Colidio treinou com o elenco do Vasco ao longo desta semana e deve estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida contra o São Paulo, neste sábado (17), às 21h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O argentino deixou a partida contra o Remo, no último dia 10, após sentir um incômodo na parte posterior da coxa esquerda. Após o susto, o jogador participou das atividades no CT Moacyr Barbosa e deve começar entre os titulares no Morumbis.

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Colídio celebra seu gol nos 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba
Colídio celebra seu gol nos 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba (Foto:Matheus Lima/ Vasco)

Colidio não atuou na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na última terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O atacante também não poderá disputar a partida de volta, na próxima terça-feira (20), por já ter sido inscrito pelo River Plate na fase de mata-mata da competição. O atraso na documentação do Vasco impediu o registro do jogador, já que o regulamento da Conmebol não permite que um atleta defenda dois clubes diferentes nessa etapa do torneio.

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O elenco vascaíno embarca para São Paulo nesta sexta-feira (16), após treinamento no CT Moacyr Barbosa. A comissão técnica ainda vai definir se poupará alguns titulares diante do São Paulo, de olho no confronto decisivo contra o Boca Juniors pela Sul-Americana.

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