Inteligência artificial crava placar de Estudiantes e Flamengo na Libertadores
Equipes se enfrentam na Argentina
O Flamengo visita nesta quinta-feira (15) o Estudiantes em jogo válido pela ida das semifinais da Copa Libertadores, e a inteligência artificial apontou o placar do confronto. Após o duelo brasileiro entre Palmeiras e Fluminense no outro lado da chave, o Rubro-Negro busca construir uma boa vantagem fora de casa rumo à grande final.
Confira a projeção da inteligência artificial:
Estudiantes e Flamengo se enfrentarão no Estádio Ciudad de La Plata em confronto decisivo válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra apostará na alta qualidade individual de seu elenco e no controle da posse de bola para ditar o ritmo da partida, mesmo fora de casa, buscando a vitória por 2 a 1 sobre o time argentino, que tentará impor sua tradicional pressão física e aproveitar as jogadas de bola parada para levar a vantagem ao Rio de Janeiro.
Na Argentina, Flamengo encerra preparação para pegar o Estudiantes; veja provável escalação
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), em La Plata. A última atividade antes de encarar o time argentino foi realizada no centro de treinamento do Defensa y Justicia. Saiba onde assistir ao jogo!
Para o primeiro jogo contra o Estudiantes, o técnico Leonardo Jardim não terá Arrascaeta e Danilo, que estão no departamento médico, enquanto Ayrton Lucas e Evertton Araújo se recuperam com a preparação física. Quem completa a lista de desfalques é Jorginho, suspenso.
Por outro lado, o treinador português conta com o retorno de Léo Ortiz, que ficou fora do clássico com o Fluminense por conta do nascimento da filha.
Provável escalação do Flamengo
Para encarar o Estudiantes, Saúl deve ser escalado no lugar de Jorginho e formar o meio-campo ao lado de Pulgar e Paquetá. O segundo, inclusive, deve substituir Arrascaeta. Já no ataque, a dúvida fica entre Bruno Henrique e Pedro, com o camisa 27 levando vantagem na disputa, principalmente pelo aspecto físico.
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A escalação do Flamengo deve contar com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.
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