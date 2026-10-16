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São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/10/2026 14:35
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Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vasco
Onde assistir ao vivo a partida entre São Paulo e Vasco pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere e do Sportv. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.

O Tricolor é o 10° colocado, com 39 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 14ª posição, com 35.

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No Brasileirão Série A, o São Paulo vem de vitória por 2 x 1 diante do Vitória, no Morumbis. Nos dois jogos anteriores, o Tricolor Paulista sofreu derrotas para Santos, em casa, e Cruzeiro, fora de casa, respectivamente.

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O Vasco, por sua vez, vem de empate por 0 x 0 diante do Remo-PA, em São Januário. Nas duas últimas rodadas, o time cruz-maltino goleou o Coritiba e venceu o Botafogo, ambos pelo Nacional.

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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 21h
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Rodada: 31
Fase: Temporada regular

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Onde assistir

  1. Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 17 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
  5. 📺 Onde assistir: Premiere, Sportv
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon (Pedro Lima), Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim, Puma, Gabriel Pereira, Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Colidio, Andrés Goméz e Brenner.

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Estádio do São Paulo, Morumbis
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