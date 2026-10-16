São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão
São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão do Premiere e do Sportv. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️️ Clique aqui para assistir no Premiere.
O Tricolor é o 10° colocado, com 39 pontos, enquanto o Cruz-Maltino ocupa a 14ª posição, com 35.
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No Brasileirão Série A, o São Paulo vem de vitória por 2 x 1 diante do Vitória, no Morumbis. Nos dois jogos anteriores, o Tricolor Paulista sofreu derrotas para Santos, em casa, e Cruzeiro, fora de casa, respectivamente.
O Vasco, por sua vez, vem de empate por 0 x 0 diante do Remo-PA, em São Januário. Nas duas últimas rodadas, o time cruz-maltino goleou o Coritiba e venceu o Botafogo, ambos pelo Nacional.
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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 21h
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Rodada: 31
Fase: Temporada regular
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 17 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
- 📍 Local: Morumbis, São Paulo, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon (Pedro Lima), Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.
Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim, Puma, Gabriel Pereira, Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Colidio, Andrés Goméz e Brenner.
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