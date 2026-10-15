Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'
Galo bateu a equipe uruguaia por 3 a 0 na Arena MRV
O Atlético-MG venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0, nesta quarta-feira (14), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Com gols de Reinier, Bernard e Thiago Borbas, o Galo construiu uma vantagem importante para a partida de volta, marcada para a próxima semana, em Montevidéu. O resultado também repercutiu entre torcedores do Vasco nas redes sociais.
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O Atlético está do outro lado da chave em relação ao Vasco, que venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na Argentina, no jogo de ida da semifinal. A equipe cruz-maltina jogou boa parte da partida com um jogador a menos e agora decidirá a classificação no dia 20 de outubro, no Maracanã.
➡️ Veja gols em Atlético-MG x City Torque: Borbas amplia
Com os resultados dos confrontos de ida, Atlético-MG e Vasco podem se encontrar em uma eventual final da Sul-Americana. Além disso, os clubes também podem se cruzar em uma possível decisão da Copa do Brasil, o que aumenta a expectativa dos torcedores para a reta final da temporada.
Veja a repercussão:
Atlético-MG x City Torque: como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético controlou as ações do primeiro tempo, fez valer a força como mandante e construiu uma excelente vantagem ainda nos primeiros 45 minutos. Após uma linda finta de Cuello, o atacante passou para Victor Hugo, que estava de frente para a jogada e rolou para Reinier, livre, abrir o placar.
Cerca de cinco minutos depois, o Galo ampliou com Bernard. O meia recebeu pela ponta esquerda, conduziu a bola para o meio, driblou a marcação e acertou um belo chute rasteiro, deslocando o goleiro e garantindo que o Atlético fosse para o vestiário com uma excelente vantagem.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético voltou mais contido e com menos intensidade. No entanto, mesmo em um ritmo um pouco abaixo, o Galo manteve o controle das ações e da posse de bola, administrando a vantagem construída no primeiro tempo.
Já na reta final da partida, a equipe alvinegra conseguiu transformar uma vantagem que já era confortável em um cenário ainda mais favorável para o confronto de volta. Thiago Borbas, que havia entrado no decorrer do jogo, recebeu cruzamento de Lodi e finalizou para as redes, fechando o placar e concretizando a grande vitória atleticana.
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Ficha do jogo ✅
ATLÉTICO-MG 3 X 0 CITY TORQUE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Reinier, Bernard, Thiago Borbas
🟨 Cartões amarelos: Pablo Siles (MCT)
🟥 Cartões vermelhos:
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