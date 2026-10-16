Com Loide Augusto, Vasco viaja para São Paulo; veja os relacionados
Atacante está na lista para o duelo deste sábado (17) pela 31ª rodada do Brasileirão
Após treinar na manhã desta sexta-feira (16), no CT Moacyr Barbosa, o Vasco viajou para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A lista de relacionados conta com o atacante Loide Augusto, que passou os últimos meses treinando em separado após retornar de empréstimo do Rizespor, da Turquia. Recentemente, o jogador voltou a trabalhar com o elenco principal e será relacionado pela primeira vez em 14 meses para uma partida do Vasco.
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Facundo Colidio, que deixou a partida contra o Remo com um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, também está entre os jogadores que viajaram. A informação sobre os relacionados é do podcast Cruz-Maltino.
Confira a lista de relacionados do Vasco
Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo.
Zagueiros: Lucas Freitas, Robert Renan, Saldivia e Gabriel.
Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Cuiabano.
Meias: Tchê Tchê, Sosa, Ramon Rique, Thiago Mendes, Lescano e Jair.
Atacantes: Andrés Gómez, David, Brenner, Loide Augusto, Adson, Colidio e Bruno Duarte.
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Colidio e Andrés Gómez devem ser titulares
Entre as possibilidades para a escalação, Colidio e Andrés Gómez aparecem como prováveis titulares. Colidio não pode atuar pela competição continental, o que aumenta as chances de ser utilizado diante do São Paulo. Já Gómez está fora do jogo da volta por ter sido expulso na La Bombonera.
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