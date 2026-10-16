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Com Loide Augusto, Vasco viaja para São Paulo; veja os relacionados

Atacante está na lista para o duelo deste sábado (17) pela 31ª rodada do Brasileirão

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 14:09
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Loide Augusto em campo pelo Vasco
Loide Augusto em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após treinar na manhã desta sexta-feira (16), no CT Moacyr Barbosa, o Vasco viajou para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista de relacionados conta com o atacante Loide Augusto, que passou os últimos meses treinando em separado após retornar de empréstimo do Rizespor, da Turquia. Recentemente, o jogador voltou a trabalhar com o elenco principal e será relacionado pela primeira vez em 14 meses para uma partida do Vasco.

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Facundo Colidio, que deixou a partida contra o Remo com um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, também está entre os jogadores que viajaram. A informação sobre os relacionados é do podcast Cruz-Maltino.

Confira a lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo.

Zagueiros: Lucas Freitas, Robert Renan, Saldivia e Gabriel.

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Cuiabano.

Meias: Tchê Tchê, Sosa, Ramon Rique, Thiago Mendes, Lescano e Jair.

Atacantes: Andrés Gómez, David, Brenner, Loide Augusto, Adson, Colidio e Bruno Duarte.

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Colidio e Andrés Gómez devem ser titulares

Entre as possibilidades para a escalação, Colidio e Andrés Gómez aparecem como prováveis titulares. Colidio não pode atuar pela competição continental, o que aumenta as chances de ser utilizado diante do São Paulo. Já Gómez está fora do jogo da volta por ter sido expulso na La Bombonera.

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