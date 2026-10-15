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São Paulo confirma saída de volante revelado em Cotia

Jogador de 27 anos encerra trajetória de 16 anos no clube

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/10/2026 11:34
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Luan recebe camisa em homenagem à sua trajetória pelo São Paulo
Luan recebe camisa em homenagem à sua trajetória pelo São Paulo (Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo acertou a rescisão contratual do volante Luan, que tinha vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2026. O jogador esteve no CT da Barra Funda, na manhã desta quinta-feira (15), antes do treinamento da equipe, para se despedir dos companheiros e funcionários.

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Aos 27 anos, Luan encerra sua trajetória no São Paulo após uma longa passagem pelo clube. Revelado nas categorias de base de Cotia, onde chegou aos 11 anos, o meio-campista disputou 186 partidas pela equipe principal, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências.

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Durante sua passagem pelo São Paulo, o volante conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Em comunicado oficial, o clube agradeceu ao jogador e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

Luan em treino pelo São Paulo
Luan deixou o São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Entenda a trajetória de Luan na temporada

A temporada de Luan no São Paulo foi marcada pela falta de espaço e por mudanças em sua situação no elenco. Após retornar de empréstimo do Vitória, o volante iniciou o ano fora dos planos da comissão técnica e sem entrar em campo. Depois da eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, voltou a participar dos treinamentos com o grupo, mas permaneceu fora das listas de relacionados.

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Com a chegada de Hernán Crespo, o meio-campista voltou a ser relacionado e teve uma nova oportunidade em julho. Entretanto, durante a intertemporada, após a pausa da Copa do Mundo, foi novamente afastado. A decisão fazia parte do planejamento da diretoria para reduzir o número de jogadores do elenco e diminuir a folha salarial.

Nos últimos meses, Luan também despertou o interesse de outros clubes do futebol brasileiro, como Fortaleza e Botafogo. As equipes chegaram a apresentar propostas de empréstimo com opção de compra, mas as negociações não avançaram. Com a rescisão contratual, o volante fica livre no mercado para definir os próximos passos da carreira.

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