São Paulo tenta quebrar sequência invicta do Vasco no Morumbi

São Paulo e Vasco se enfrentam no sábado (17), às 21h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista lidera o histórico geral com 22 vitórias em 43 jogos desde 2001, enquanto o Vasco venceu 11 vezes e houve 10 empates. No entanto, o time carioca tem melhor desempenho nos últimos confrontos.

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O retrospecto entre as equipes inclui resultados marcantes, como a goleada de 7 a 1 do Vasco sobre o São Paulo no Brasileirão de 2001. Em 2021, o São Paulo venceu os dois jogos da Copa do Brasil contra o Vasco, com placares de 2 a 0 em casa e 2 a 1 fora.

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São Paulo busca retomar domínio em casa enquanto Vasco defende invencibilidade recente (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

Nos últimos cinco jogos, que englobam partidas do Brasileirão e da Sul-Americana, o Vasco mantém uma sequência invicta, com três vitórias e dois empates, enquanto o São Paulo alternou resultados. Essa fase recente mostra um equilíbrio diferente do histórico geral.

O mando de campo também não tem sido decisivo para o São Paulo nos duelos mais recentes. Nos cinco confrontos mais recentes pelo Brasileirão com mando tricolor, o Vasco venceu três vezes e o São Paulo duas. Em 16 de outubro de 2024, o São Paulo venceu por 3 a 0 no Morumbi, mas o Vasco respondeu com uma vitória por 3 a 1 em 12 de junho de 2025, também no estádio são-paulino.

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Jogando no Rio, o Vasco venceu por 4 a 1 em 22 de junho de 2024. O São Paulo conseguiu um triunfo por 2 a 0 em 2 de novembro de 2025, antes do Vasco garantir a vitória por 2 a 1 em 18 de abril de 2026.

Individualmente, o São Paulo conta com o atacante Jonathan Calleri, que marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, em 10 de outubro, pelo Brasileirão. Pelo Vasco, Adson foi decisivo ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana, em 13 de outubro.

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Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos, enquanto o Vasco está em 14º, com 35 pontos em 29 partidas. O confronto no Morumbi pode ampliar a vantagem do Tricolor ou permitir que o Vasco se aproxime na classificação.

O próximo encontro entre São Paulo e Vasco será no sábado, 17 de outubro de 2026, às 21h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com ambos buscando melhorar suas posições na tabela.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.