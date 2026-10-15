Erick Pulgar foi absolvido por unanimidade pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (15), pela entrada em Rodrigo Castillo no Fla-Flu. O volante do Flamengo havia sido denunciado por jogada violenta, mas não recebeu suspensão. A decisão ainda cabe recurso ao Pleno.

A denúncia foi enquadrada no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de uma a seis partidas. O entendimento dos auditores foi de que não caberia ao tribunal modificar a punição de um lance percebido e avaliado pela arbitragem durante o jogo.

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Entrada em Castillo rendeu cartão amarelo ao jogador do Flamengo

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo do clássico de domingo (11), no Maracanã. Pulgar atingiu a região do joelho de Castillo com a sola da chuteira e recebeu cartão amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein. A decisão provocou reclamações dos tricolores, que cobraram a expulsão.

Relator do caso, o auditor Gabriel Fonseca defendeu que a Justiça Desportiva deveria respeitar os limites de sua atuação sobre decisões tomadas em campo.

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— Não é o meu papel como julgador dizer que a arbitragem aqui errou — afirmou durante o julgamento.

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Presidente do Fluminense também é absolvido

Mattheus Montenegro também foi absolvido, por dois votos a um, pelas declarações após a derrota do Fluminense por 1 a 0. O presidente havia sido denunciado no artigo 258 do CBJD, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

Na entrevista depois do clássico, Montenegro classificou a arbitragem como "um lixo" e "uma merda", além de questionar a não expulsão de Pulgar e outros lances da partida. A maioria dos auditores entendeu que as críticas foram dirigidas à atuação da equipe de arbitragem, sem atacar a honra ou a integridade dos profissionais.

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