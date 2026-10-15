Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Peças-chave na temporada, Vasco foca em compra de Robert Renan e Cuiabano

Jogadores devem custar 18 milhões de euros aos cofres do clube

PorPedro CobaleaFernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 11:17
Favorite o Lance! no Google
Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors
Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors

Peças-chave no elenco do Vasco na temporada, Robert Renan e Cuiabano possuem contrato de empréstimo com o clube somente até o fim deste ano. Porém, a diretoria já começou as movimentações para selar a compra do zagueiro e do lateral, visando mantê-los para as temporadas seguintes. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Diogo Dantas e confirmada pelo Lance!.

Titular pelo lado esquerdo da defesa, Robert Renan, de 23 anos, chegou ao Vasco na janela de transferências do meio de 2025 e rapidamente conquistou espaço na equipe. Desde então, o zagueiro disputou 68 partidas e marcou dois gols com a camisa vascaína. Em junho deste ano, o contrato de empréstimo do zagueiro se encerrava, mas foi estendido até o fim do ano.

continua após a publicidade

Para adquirir o jogador em definitivo, o clube precisará desembolsar cerca de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, valor equivalente a aproximadamente R$ 48 milhões na cotação atual.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Botafogo após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro e assinou contrato de empréstimo com Vasco até dezembro de 2026.

continua após a publicidade

O clube inglês está disposto a negociar o jogador por aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões.

Depois de um período de incertezas e dificuldades no setor defensivo, o Vasco chega à reta final do ano mirando manter Robert Renan e Cuiabano nos planos do clube por mais temporadas.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Atlético-MG comemorando gol na partida de ida das semifinais da Sul-Americana

Fora de Campo

Torcida do Vasco reage à vitória do Atlético-MG: 'Bizarro'

Há 4 horas
Ramon Rique jogador do Vasco comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Coritiba no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026.

Vasco

De olho no Boca Juniors, Vasco avalia poupar titulares contra o São Paulo

Há 6 horas
Cuesta, Saldivia e Gabriel Pereira disputam a vaga no lado direito da zaga do Vasco

Vasco

Vasco supera problemas no lado direito da zaga e vê disputa no setor esquentar

Há 17 horas
Pedrinho durante entrevista coletiva

Vasco

Pedrinho protocola chapa para tentar reeleição à presidência do Vasco; confira os nomes

Há 20 horas
Thiago Mendes provoca o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco

Vasco

Boca Juniors x Vasco: Thiago Mendes se pronuncia após polêmica com provocação

Há 21 horas
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Há 23 horas
Mais LANCE!
Sebastián Villa em ação em Boca Juniors x Vasco

Atacante do Boca Juniors se lesiona contra o Vasco e pode desfalcar na volta

Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca Juniors

Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco

Imprensa europeia exalta vitória do Vasco: 'Calou a Bombonera'

Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Torcida do Vasco na Bombonera durante Boca Juniors 0 x 1 Vasco

Vasco x Boca Juniors: onde será o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana?

Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Luis Robayo / AFP)

Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida

Vasco iguala feito do Santos de Pelé em vitória contra o Boca

Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Adson em Boca x Vasco

Herói improvável em Vasco x Boca, Adson corresponde à escolha de Pedro Emanuel

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors

Pedro Emanuel mostra confiança em título do Vasco na Sula: 'Pode ser nosso troféu'

Sosa Vasco

Sosa projeta decisão contra o Boca e faz alerta ao Vasco

Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco

Mesmo com um a menos, Vasco vence o Boca Juniors na La Bombonera

Andrés Gómez de braços abertos com a camisa do Vasco

Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'