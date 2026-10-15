Peças-chave no elenco do Vasco na temporada, Robert Renan e Cuiabano possuem contrato de empréstimo com o clube somente até o fim deste ano. Porém, a diretoria já começou as movimentações para selar a compra do zagueiro e do lateral, visando mantê-los para as temporadas seguintes. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Diogo Dantas e confirmada pelo Lance!.

Titular pelo lado esquerdo da defesa, Robert Renan, de 23 anos, chegou ao Vasco na janela de transferências do meio de 2025 e rapidamente conquistou espaço na equipe. Desde então, o zagueiro disputou 68 partidas e marcou dois gols com a camisa vascaína. Em junho deste ano, o contrato de empréstimo do zagueiro se encerrava, mas foi estendido até o fim do ano.

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Para adquirir o jogador em definitivo, o clube precisará desembolsar cerca de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, valor equivalente a aproximadamente R$ 48 milhões na cotação atual.

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Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Botafogo após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro e assinou contrato de empréstimo com Vasco até dezembro de 2026.

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O clube inglês está disposto a negociar o jogador por aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões.

Depois de um período de incertezas e dificuldades no setor defensivo, o Vasco chega à reta final do ano mirando manter Robert Renan e Cuiabano nos planos do clube por mais temporadas.

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