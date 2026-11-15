Filipe Luís não deixou passar em branco o aniversário de 131 anos do Flamengo, comemorado neste domingo (15). Demitido do comando técnico do Rubro-Negro em março deste ano, o ex-lateral utilizou seu perfil no Instagram para parabenizar o clube e reafirmar o carinho pelo time do coração.

— Feliz aniversário, Flamengo. Eu te amo e te amarei sempre! Obrigado eternamente!!! — escreveu Filipe Luís.

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Flamenguista desde a infância, Filipe construiu uma trajetória vitoriosa no clube entre 2019 e 2026. Foram nove títulos como jogador e outros cinco como treinador da equipe profissional, com destaque para as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro nas duas funções.

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A trajetória de Filipe Luís no Flamengo

Após encerrar a carreira como jogador em 2023, Filipe Luís iniciou a trajetória como treinador nas categorias de base do Flamengo. Conquistou o Mundial Sub-20 em 2024 e, pouco depois, assumiu o comando da equipe principal, em substituição a Tite.

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Em 101 partidas à frente do Rubro-Negro, somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Conquistou a Copa do Brasil de 2024 e, em 2025, levantou as taças da Supercopa do Brasil, do Carioca, da Libertadores e do Brasileirão.

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A passagem de Filipe Luís no Flamengo chegou ao fim em 3 de março deste ano, horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A decisão da diretoria, tomada após as perdas dos títulos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, ainda divide opiniões entre os torcedores rubro-negros.

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