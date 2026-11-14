Eleições do Vasco: conheça os quatro candidatos à presidência e suas ideias
Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto disputam a presidência
O futuro do Vasco estará em jogo neste sábado (14), quando os sócios vão às urnas para escolher o próximo presidente da Diretoria Administrativa. Quatro chapas disputam o pleito, lideradas por Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto. O Lance! entrevistou os candidatos para conhecer suas ideias, propostas e planos para o futuro do Cruz-Maltino. Confira o que pensa cada um dos postulantes.
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Conheça os candidatos à presidência do Vasco
Pedrinho
Ídolo histórico do Vasco, Pedrinho construiu sua trajetória no clube desde a infância, quando chegou a São Januário, aos seis anos, para atuar no futsal. Revelado nas categorias de base, o ex-meia fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da história cruz-maltina, conquistando títulos como a Libertadores de 1998 e os Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000. Após encerrar a carreira como jogador, em 2013, trabalhou como comentarista esportivo até setembro de 2023, quando deixou a televisão para disputar a presidência do clube. Representante da chapa Sempre Vasco, foi eleito em novembro daquele ano e assumiu o comando da Diretoria Administrativa em janeiro de 2024, para o triênio 2024-2026.
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Sérgio Frias
Sérgio Frias tem 56 anos, é sócio do Vasco há 34, conselheiro há 25 (excetuando o período de agosto de 2011 a novembro de 2014), benemérito há nove anos, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, candidato à presidência do clube em 2020 e à vice-presidência em 2023. Também foi colaborador do Vasco em inúmeros casos, independentemente da gestão, fundamentalmente na área histórica.
Formado em Direito e Gestão Esportiva, ele também é escritor, pesquisador, palestrante, comunicador, professor convidado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) há sete anos e, informalmente, um historiador do Vasco.
Pedro Strozenberg
Sócio do Cruz-Maltino há 42 anos, Strozenberg integra o Conselho Fiscal da atual gestão do Vasco associativo. Apesar disso, esteve entre os conselheiros que se posicionaram contra a venda de 90% das ações da Vasco SAF à Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. Fora do Vasco, o candidato trabalha como diretor executivo do Viva Rio desde fevereiro de 2025.
Raul Lima Neto
Atualmente presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto liderou iniciativas de reestruturação do complexo da Gávea. Em seu material de campanha, o candidato destaca projetos e eventos realizados durante sua gestão, como a Arena Jockey, a expansão do Rio Open, torneio de tênis, e o Rio Gastronomia.
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Confira as entrevistas dos candidatos ao Lance!
➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Sérgio Frias
➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Pedro Strozenberg
➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Raul Lima Neto
*O CANDIDATO PEDRINHO NÃO RESPONDEU A ENTREVISTA A TEMPO DA PUBLICAÇÃO
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