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Eleições do Vasco: conheça os quatro candidatos à presidência e suas ideias

Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto disputam a presidência

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 09:00
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Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias
Da esquerda para a direita: Pedro Strozenberg, Raul Lima, Pedrinho e Sérgio Frias (Foto: Reprodução)

O futuro do Vasco estará em jogo neste sábado (14), quando os sócios vão às urnas para escolher o próximo presidente da Diretoria Administrativa. Quatro chapas disputam o pleito, lideradas por Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto. O Lance! entrevistou os candidatos para conhecer suas ideias, propostas e planos para o futuro do Cruz-Maltino. Confira o que pensa cada um dos postulantes.

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Conheça os candidatos à presidência do Vasco

Pedrinho

Ídolo histórico do Vasco, Pedrinho construiu sua trajetória no clube desde a infância, quando chegou a São Januário, aos seis anos, para atuar no futsal. Revelado nas categorias de base, o ex-meia fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da história cruz-maltina, conquistando títulos como a Libertadores de 1998 e os Campeonatos Brasileiros de 1997 e 2000. Após encerrar a carreira como jogador, em 2013, trabalhou como comentarista esportivo até setembro de 2023, quando deixou a televisão para disputar a presidência do clube. Representante da chapa Sempre Vasco, foi eleito em novembro daquele ano e assumiu o comando da Diretoria Administrativa em janeiro de 2024, para o triênio 2024-2026.

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Diretoria Vasco - Pedrinho
Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Sérgio Frias

Sérgio Frias tem 56 anos, é sócio do Vasco há 34, conselheiro há 25 (excetuando o período de agosto de 2011 a novembro de 2014), benemérito há nove anos, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, candidato à presidência do clube em 2020 e à vice-presidência em 2023. Também foi colaborador do Vasco em inúmeros casos, independentemente da gestão, fundamentalmente na área histórica.

Formado em Direito e Gestão Esportiva, ele também é escritor, pesquisador, palestrante, comunicador, professor convidado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) há sete anos e, informalmente, um historiador do Vasco.

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Sérgio Frias, homem de blazer preto e camisa branca, sorrindo diante de fundo claro.
Sérgio Frias é o candidato da chapa "O Vasco é eterno" (Foto: Divulgação)

Pedro Strozenberg

Sócio do Cruz-Maltino há 42 anos, Strozenberg integra o Conselho Fiscal da atual gestão do Vasco associativo. Apesar disso, esteve entre os conselheiros que se posicionaram contra a venda de 90% das ações da Vasco SAF à Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia. Fora do Vasco, o candidato trabalha como diretor executivo do Viva Rio desde fevereiro de 2025.

Pedro Strozenberg sorrindo, usando camiseta preta com faixa diagonal branca e cruz de Malta vermelha.
Pedro Strozenberg é o candidato da chapa "Vasco dos Vascaínos" (Foto: João Araújo/Divulgação)

Raul Lima Neto

Atualmente presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto liderou iniciativas de reestruturação do complexo da Gávea. Em seu material de campanha, o candidato destaca projetos e eventos realizados durante sua gestão, como a Arena Jockey, a expansão do Rio Open, torneio de tênis, e o Rio Gastronomia.

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Raul Lima Neto em pé, camisa azul listrada, apoiado em corrimão preto, frente a fachada ornamentada.
Raul Lima Neto é o atual presidente do Jockey Club Brasileiro (Foto: Divulgação)

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Confira as entrevistas dos candidatos ao Lance!

➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Sérgio Frias

➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Pedro Strozenberg

➡️ Eleições no Vasco: Lance! entrevista o candidato à presidência, Raul Lima Neto

*O CANDIDATO PEDRINHO NÃO RESPONDEU A ENTREVISTA A TEMPO DA PUBLICAÇÃO

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