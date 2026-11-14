O Brasil foi derrotado por 3 a 2 pelo Japão neste sábado (14), e a atuação de Andrey Santos repercutiu entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. Titular na escalação do técnico Carlo Ancelotti, o volante revelado pelo Vasco recebeu críticas pelo desempenho apresentado durante a partida.

➡️Veja os gols da vitória do Japão sobre o Brasil em amistoso

Contratado pelo Manchester United nesta temporada, Andrey Santos vem ganhando oportunidades na equipe inglesa sob o comando do treinador Michael Carrick.

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Veja alguns comentários:

Tradução: Os momentos em que vi Andrey Santos no meio-campo no Brasil, perco a esperança finalmente. Andrey Santos não merece uma vaga de titular no clube e na seleção. Um jogador cujo clube está em 18º na tabela da liga. Ele não é esse cara no momento.

Tradução: Quanto a esse Andrey Santos, quanto menos se falar dele, melhor — ele nem serve para ser mascote. O futebol brasileiro está um caos absoluto.

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Tradução: Atualização internacional de Andrey Santos. De alguma forma, esse completo perdedor começou jogando pelo Brasil. Foi substituído após 78 minutos e sim, claro, o Brasil perdeu por 3-2. Saída padrão para ele.

Tradução: Reze por Andrey Santos

Andrey Santos contra o Japão (Foto: Gabriel Vidal /Pera Photo Press/Folhapress)

Como foi Brasil 2 a 3 Japão

Primeiro tempo com apagão defensivo e golaço de Vini Jr

Sem Rayan, que se lesionara no treino da véspera, o técnico Carlo Ancelotti optou por colocar André Luiz formando o meio-campo com Andrey Santos e Bruno Guimarães. O meia do Corinthians demonstrou força e personalidade, apareceu também no ataque e teve uma grande chance em chute de fora da área, aos 44 minutos.

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Mas, no geral, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo ruim. O time sofreu um apagão defensivo e sofreu dois gols em contra-ataques antes dos 20; Kubo abriu o marcador aos 15, e Nakamura ampliou aos 19, ambos em contra-ataques. Mas Vini Jr, que vinha mais uma vez apagado, descontou com um golaço em chute de fora da área aos 32, o que fez o Brasil ganhar corpo e fustigar o Japão até o fim do primeiro tempo.

Seleção melhora no segundo tempo, e Vini busca o empate

O Brasil voltou mais organizado para o segundo tempo. O time parou de errar defensivamente, mas seguiu sem criatividade no meio-campo e criando poucas chances ofensivas.

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Carlo Ancelotti fez as primeiras a partir dos 12, com Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus. Dez minutos depois, foi a vez de Endrick entrar. A partir daí, a Seleção melhorou e passou a ameaçar o gol de Suzuki. Aos 30, Bruno Guimarães cobrou escanteio pela esquerda, Vini Jr recebeu do bico esquerdo da área e chutou sem chances no lado oposto, empatando o placar. Mas, aos 46, quando o Brasil parecia que iria virar, Sakamoto aproveitou chute da entrada da área para definir o placar