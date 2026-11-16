A "treta" entre Carlo Ancelotti e Romário ganhou um novo capítulo. Após o treinador da Seleção Brasileira responder às críticas feitas pelo Baixinho depois da derrota para o Japão, no último sábado, o tetracampeão voltou a falar sobre o italiano e reforçou o pedido para que ele deixe o comando do time.

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— Quero dizer pro Ancelotti o seguinte: eu falo muito mesmo porque, quando o assunto é seleção, eu tenho tamanho, peso e poder de fala. Não falo pra ganhar seguidor, não falo para que as pessoas gostem. Falo o que penso. Me importo pra caralh@ com a seleção! Vesti essa camisa durante muitos anos e tenho certeza de que fui um dos que ajudaram a amarelinha a ser respeitada no mundo todo — publicou Romário nas redes sociais.

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— Você, Ancelotti, continua com o meu respeito pelo que fez nos clubes por onde passou. Amanhã temos pela frente Singapura, que tomou de dois do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, que, aliás, teve a mesma pontuação que a gente nas eliminatórias, não dá pra gente ficar nesse nível. Você não tem acrescentado nada de novo ao nosso futebol. Vou repetir: pede pra sair! Nós acharemos um outro treinador que vai fazer um trabalho melhor do que o seu. E digo isso na cara, sem mandar recado, inclusive pro presidente da CBF, que já passou da hora de te mandar embora — completou.

Entenda a polêmica entre Ancelotti e Romário

No último sábado (14), após a derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado em Singapura, Romário pediu a saída do treinador italiano do comando da Seleção e cobrou uma atitude do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

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— Ancelotti, já deu! Pega tuas coisas e mete o pé! Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na Seleção Brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais! — disparou Romário.

Já nesta segunda-feira (16), em entrevista coletiva nesta segunda-feira (16), Ancelotti foi questionado sobre a fala de Romário. O italiano defendeu a "liberdade de expressão", mas cutucou o ex-jogador ao dizer que ele "fala demais".

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— É a liberdade de expressão. Cada um, vocês (jornalistas) que fazem este trabalho conhecem muito bem que, em um país democrático, há a liberdade de expressão e cada um pode opinar. Romário opina como todo mundo. É um direito opinar. E também, para mim, pensar que pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito, e é um direito dele — disse Ancelotti.

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