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Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Medida ocorre após TJ-RJ restabelecer decisão que obriga a administração do estádio a receber o jogo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 19:36
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Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense
Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir a realização da partida entre Vasco e Boca Juniors no estádio. A iniciativa ocorre após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) voltar a determinar que o confronto seja disputado no local.

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A nova decisão foi assinada por volta das 7h10 desta terça-feira (13) pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Órgão Especial do TJ-RJ. Com isso, foi restabelecida a determinação judicial que obriga a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o Maracanã para a partida.

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Vasco e Boca Juniors se enfrentam no dia 20 de outubro, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino busca garantir o Maracanã como palco do confronto, enquanto a disputa judicial envolve a utilização do estádio administrado pelo consórcio formado por Flamengo e Fluminense.

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