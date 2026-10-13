Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã
Medida ocorre após TJ-RJ restabelecer decisão que obriga a administração do estádio a receber o jogo
O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir a realização da partida entre Vasco e Boca Juniors no estádio. A iniciativa ocorre após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) voltar a determinar que o confronto seja disputado no local.
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A nova decisão foi assinada por volta das 7h10 desta terça-feira (13) pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Órgão Especial do TJ-RJ. Com isso, foi restabelecida a determinação judicial que obriga a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o Maracanã para a partida.
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Vasco e Boca Juniors se enfrentam no dia 20 de outubro, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino busca garantir o Maracanã como palco do confronto, enquanto a disputa judicial envolve a utilização do estádio administrado pelo consórcio formado por Flamengo e Fluminense.
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