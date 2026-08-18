Com Jair de fora, Vasco tem nova dor de cabeça para o meio-campo Volante sofreu lesão no adutor da coxa direita e deve ficar cerca de um mês afastado

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O Vasco tem um novo problema para o meio-campo. O volante Jair sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e deve desfalcar a equipe por cerca de um mês. A baixa acontece justamente em um momento no qual o clube já buscava mais uma opção para o setor e representa mais uma dor de cabeça para o técnico Pedro Emanuel na montagem do setor.

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O planejamento inicial da diretoria nesta janela de transferências era montar um meio-campo sólido, sem um camisa 10 clássico. A ideia era contratar Santiago Sosa para atuar como primeiro homem, à frente da defesa e responsável pela primeira linha de construção. Thiago Mendes e Nelson Deossa completariam o setor.

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Deossa, que pertence ao Real Betis, da Espanha, chegou muito perto de ser anunciado pelo Vasco. A negociação, porém, acabou atrasada pela liminar que afastou o presidente Pedrinho. Durante esse período, o colombiano passou a ser mais utilizado pelo clube espanhol na pré-temporada, marcou gols e ganhou espaço com o técnico Manuel Pellegrini.

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Diante desse cenário, Deossa optou, pelo menos neste momento, por permanecer no Betis. Por isso, o Vasco já tem uma negociação em andamento por outro jogador para o meio-campo, que seria justamente a alternativa ao colombiano. A operação, no entanto, ainda não está fechada.

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Ao mesmo tempo, Jair havia retornado bem de uma grave lesão no joelho e vinha se firmando como titular. Com Sosa chegando para ocupar a função de primeiro homem, a tendência era que o volante seguisse como uma das peças importantes do setor ao lado de Thiago Mendes.

Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Agora, a lesão de Jair muda novamente o cenário. O Vasco perde uma opção que estava se consolidando no planejamento de Pedro Emanuel e passa a ter ainda mais necessidade de concluir a negociação por um novo meio-campista.

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Sosa, que fez sua estreia no último domingo (16), justamente entrando na vaga de Jair, deve assumir a função de primeiro homem. A tendência é que o treinador mantenha uma estrutura semelhante à que vinha utilizando, mas ainda não está definido quem será o terceiro homem ao lado do argentino e de Thiago Mendes.

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Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Tchê Tchê era quem vinha recebendo mais oportunidades na função e aparece como uma das alternativas. Com Jair de fora, porém, a necessidade de reforçar o setor ganha ainda mais peso para o Vasco.

Com a saída de Jair, o Vasco perde um pouco de qualidade no passe e de capacidade para quebrar linhas pelo meio. Por outro lado, a presença de Sosa oferece mais vitalidade e vigor físico ao setor, características que podem ser importantes para Pedro Emanuel diante da necessidade de reorganizar novamente o meio-campo.

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