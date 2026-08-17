Vasco chega a 300 minutos sem marcar gol
Sem balançar as redes nos últimos três jogos, Cruz-Maltino vive seca ofensiva
O Vasco chegou a 300 minutos sem marcar um gol. A última vez que a equipe balançou as redes foi contra o Fluminense, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, quando David fechou o placar em 3 a 1 e garantiu a classificação cruz-maltina.
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Desde então, o time passou em branco em três partidas consecutivas:
- Vasco 0 x 0 Bahia — 9/8, pelo Brasileirão
- Vasco 0 x 0 Olimpia — 13/8, pela Sul-Americana, no jogo de ida das oitavas de final
- Vasco 0 x 3 Santos — 16/8, pelo Brasileirão
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O problema não está apenas no número de gols. Nos últimos três jogos, o Vasco finalizou 54 vezes, sendo 13 no gol, mas não conseguiu transformar nenhuma das oportunidades em bola na rede.
A sequência evidencia a dificuldade ofensiva vivida pela equipe. Contra Bahia e Olimpia, o Vasco teve chances para marcar, mas terminou as partidas sem gols. Diante do Santos, além de não balançar as redes, sofreu três gols e saiu derrotado no Campeonato Brasileiro.
Diretoria busca gols no mercado
Diante do momento do ataque, a diretoria vascaína mantém a busca por reforços. O clube ainda pretende contratar pelo menos dois jogadores para o setor ofensivo nesta janela.
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Inicialmente, a prioridade era a chegada de um ponta. No entanto, as atuações recentes e a lesão de Brenner fizeram o Vasco ampliar a procura. Agora, além de um jogador de lado de campo, o clube também trabalha para encontrar um centroavante.
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A ideia é aumentar as opções ofensivas do elenco e dar ao técnico mais alternativas para solucionar a falta de gols. Com a equipe sem marcar há três partidas, a necessidade de reforçar o setor ganhou ainda mais peso nos bastidores.
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