Jair é substituído com dores, e Sosa estreia pelo Vasco contra o Santos
Argentino entra em campo pela primeira vez ocm a camisa cruz-maltina
O volante Jair deixou o campo aos 12 minutos do primeiro tempo do jogo entre Vasco e Santos, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dores no músculo adutor da coxa direita. O argentino Santiago Sosa entrou em seu lugar e fez sua estreia pelo clube carioca.
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Sosa é um dos reforços contratados pelo Cruz-Maltino na atual janela de transferências. O meio-campista passou a integrar o time durante a partida após a saída de Jair.
Outro reforço que estreou pelo Vasco neste domingo foi Colidio. O atacante iniciou a partida como ponta esquerda. Spinelli ocupou a função de centroavante, enquanto Andrés Gómez, de volta após se recuperar de um desconforto muscular, atuou pelo lado direito.
Ainda não se sabe a condição física de Jair. O volante será avaliado pelo departamento médico do clube para constatar se houve lesão.
*Matéria em atualização
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