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Adversário do Vasco, Boca Juniors vira com hat-trick de Enner Valencia

Time venceu o Racing e está na semi da Copa Argentina

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 21:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Enner Valencia marca hat-trick em vitória do Boca Juniors sobre o Racing
Valencia marca hat-trick em vitória do Boca Juniors sobre o Racing (Foto: Reprodução/Instagram Boca Juniors)

Neste domingo (27), o Boca Juniors, adversário do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana, alcançou as semis de outra competição, a Copa Argentina. E a vitória sobre o Racing foi de virada. O time saiu perdendo por 2 a 0, mas contou com um hat-trick de Enner Valencia para assumir as rédeas do confronto e sair do Estádio Gigante de Arroyito, casa do Rosario Central, com o triunfo por 3 a 2.

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O Racing abriu o placar aos 18 minutos, com um gol olímpico marcado por Gastón Lodico. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Maravilla Martínez ampliou a vantagem com um voleio na entrada da pequena área.

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Aos 10 minutos do segundo tempo, Enner Valencia, ex-Internacional, saiu do banco para mudar a partida. Aos 26, o atacante — que entrou na vaga de Alan Velasco — abriu o placar para o Boca Juniors com gol de cabeça. Oito minutos depois, Valencia deixou tudo igual com mais uma cabeçada.

O árbitro Carlos Andres Gariano havia prometido cinco minutos de acréscimo. Perto dos 50, Valencia subiu na área para colocar a bola na rede e cravar a vitória do Boca. Após a virada, os torcedores invadiram o gramado para festejar com os jogadores. Na semifinal da Copa Argentina, o Boca Juniors terá o Banfield pela frente, ainda sem local e data definidos.

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Jogadores do Boca Juniors comemoram virada na Copa Argentina com a torcida
Jogadores do Boca Juniors comemoram virada na Copa Argentina com a torcida (Foto: Reprodução/Instagram Boca Juniors)

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Vasco e Boca Juniors se enfrentam na semifinal da Copa Sul-Americana

Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o time argentino encara o Vasco nos dias 13 e 20 de outubro. A ida será disputada na Bombonera, enquanto a volta está marcada para o Rio de Janeiro.

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