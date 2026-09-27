Adversário do Vasco, Boca Juniors vira com hat-trick de Enner Valencia
Time venceu o Racing e está na semi da Copa Argentina
Neste domingo (27), o Boca Juniors, adversário do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana, alcançou as semis de outra competição, a Copa Argentina. E a vitória sobre o Racing foi de virada. O time saiu perdendo por 2 a 0, mas contou com um hat-trick de Enner Valencia para assumir as rédeas do confronto e sair do Estádio Gigante de Arroyito, casa do Rosario Central, com o triunfo por 3 a 2.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O Racing abriu o placar aos 18 minutos, com um gol olímpico marcado por Gastón Lodico. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Maravilla Martínez ampliou a vantagem com um voleio na entrada da pequena área.
Aos 10 minutos do segundo tempo, Enner Valencia, ex-Internacional, saiu do banco para mudar a partida. Aos 26, o atacante — que entrou na vaga de Alan Velasco — abriu o placar para o Boca Juniors com gol de cabeça. Oito minutos depois, Valencia deixou tudo igual com mais uma cabeçada.
O árbitro Carlos Andres Gariano havia prometido cinco minutos de acréscimo. Perto dos 50, Valencia subiu na área para colocar a bola na rede e cravar a vitória do Boca. Após a virada, os torcedores invadiram o gramado para festejar com os jogadores. Na semifinal da Copa Argentina, o Boca Juniors terá o Banfield pela frente, ainda sem local e data definidos.
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Vasco e Boca Juniors se enfrentam na semifinal da Copa Sul-Americana
Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o time argentino encara o Vasco nos dias 13 e 20 de outubro. A ida será disputada na Bombonera, enquanto a volta está marcada para o Rio de Janeiro.
Tudo sobre
Vasco
Torcedores do Vasco protestam no Maracanã antes de jogo da NFLHá 3 horas
Futebol Nacional
CBF define datas e horários das semifinais da Copa do BrasilHá 4 horas
Vasco
Possível saída da Sportingbet pode colocar em risco receita equivalente ao investimento do Vasco na janelaHá 16 horas
Vasco
Vasco libera contrato da SAF com empresa de Lamacchia para análise do Conselho DeliberativoHá 1 dia
Futebol Nacional
Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFsHá 1 dia
Futebol Nacional
Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubesHá 1 dia
Mais LANCE!