Europeus reagem a episódio entre Neymar e Thiago Mendes Na situação, Santos derrotou o Vasco por 3 a 0

Não é de hoje que a rixa Thiago Mendes e Neymar viraliza nas redes sociais. O atacante do Santos deu a mão para cumprimentar o volante do Vasco, mas não foi correspondido como esperava. O episódio aconteceu em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória do Santos por 3 a 0.

Com mais um episódio nesse desentendimento de anos, torcedores e internautas europeus foram à defesa do camisa 10 do Peixe.

Reação dos europeus sobre episódio de Neymar e Thiago Mendes

➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

The audacity of that player, he will forever be irrelevant — Jera💮 (@OniSixx) August 16, 2026

Tradução: A audácia desse jogador, nunca deixará de ser irrelevante.

Tradução: Eu amo o fato que o Neymar não sequer se importa.

Tradução: Neymar neste exato momento.

Tradução: Desrespeitar o príncipe do futebol é maluquice.

Tradução: Eu não consigo entender o constante desrespeito que Neymar recebe no Brasil.

Histórico de desentendimentos entre os jogadores

Texto de Leonardo Damico

A situação aconteceu antes mesmo da bola rolar. O cumprimento não correspondido por Thiago Mendes ocorreu quando Neymar estendeu a mão ao volante durante o protocolo de pré-jogo.

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A rivalidade entre os atletas tem origem em 13 de dezembro de 2020, quando os dois se enfrentaram por PSG e Lyon, respectivamente, pelo Campeonato Francês. Nos acréscimos da partida, o volante aplicou uma entrada em tesoura no atacante, que saiu de maca, chorando, com o tornozelo esquerdo preso no gramado. Thiago Mendes recebeu cartão amarelo inicialmente, mas foi expulso após revisão do VAR e cumpriu suspensão de três jogos.

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu em 26 de fevereiro de 2026, na Vila Belmiro, em jogo do Brasileirão entre Santos e Vasco. Após Neymar comemorar um gol pedindo silêncio à torcida vascaína, os dois trocaram ofensas, chegaram a se encarar e receberam cartão amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Na entrevista do intervalo, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca", relembrou a entrada de 2020 e afirmou que o volante havia prometido machucá-lo novamente. Thiago Mendes, após o jogo, disse ter sido desrespeitado durante a comemoração e classificou o episódio como parte da disputa dentro de campo.

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