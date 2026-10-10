Boca Juniors perde Paredes para semifinal contra o Vasco
Exames confirmaram lesão muscular de grau dois no capitão argentino
O Boca Juniors terá um desfalque importante para enfrentar o Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana. Capitão e uma das principais referências da equipe argentina, Leandro Paredes sofreu uma lesão muscular na coxa direita, segundo informações do jornalista Diego Monroig, da ESPN Argentina.
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Paredes sofreu a lesão durante o empate por 2 a 2 com o Instituto Córdoba, na sexta-feira (9), pelo Campeonato Argentino. O meio-campista começou a partida no banco de reservas, entrou aos 10 minutos do segundo tempo e permaneceu em campo por apenas 15 minutos antes de sentir dores e precisar ser substituído.
Segundo o jornal argentino Diário Olé, existe a possibilidade de Leandro Paredes retornar aos gramados apenas no dia 1º de novembro, quando o Boca Juniors enfrenta o River Plate, em clássico do futebol argentino. A previsão ultrapassa as datas dos dois confrontos contra o Vasco, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, o que deixaria o meio-campista fora de ambas as partidas.
Até o momento, o Boca Juniors não divulgou detalhes oficiais sobre a lesão de Leandro Paredes, tampouco informou o prazo estimado de recuperação do meio-campista.
Boca x Vasco: ingressos esgotam em 15 minutos na Bombonera
A torcida do Vasco comprou todos os 4 mil ingressos disponíveis para o jogo contra o Boca Juniors, na Bombonera, em cerca de 15 minutos.
Para a partida de volta, o Cruz-Maltino conseguiu na Justiça, nesta sexta-feira (10), o direito de mandar no Maracanã o confronto contra o Boca Juniors. O duelo está previsto para 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília).
Por outro lado, o consórcio responsável pela administração do Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, questionou a decisão que permite ao Vasco jogar a semifinal da Copa Sul-Americana no estádio.
Os principais pontos levantados pela dupla Fla-Flu são o calendário de jogos, o impacto naqualidade do gramado e a divergência em relação a liminares anteriores. Os clubes classificaram a determinação do desembargador Marco Antônio Ibrahim como "teratológica e juridicamente insustentável".
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