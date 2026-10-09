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Justiça libera Maracanã para Vasco enfrentar o Boca Juniors

Decisão do TJRJ levou em conta pareceres de órgãos de segurança e do Ministério Público

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 18:58
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Consórcio do Maracanã administrado por Flamengo e Fluminense
Estádio do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco conseguiu na Justiça o direito de mandar no Maracanã o confronto contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que considerou manifestações técnicas de órgãos de segurança e recomendações do Ministério Público para autorizar a utilização do estádio.

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A partida está prevista para 20 de outubro de 2026, às 21h30. Na determinação, o magistrado ordenou que o Estádio Jornalista Mário Filho seja disponibilizado ao Vasco da Gama SAF, considerando o posicionamento da Polícia Militar sobre a realização do evento. A decisão também levou em conta a necessidade de comunicar formalmente a liberação ao clube para que o estádio fosse indicado à Conmebol dentro do prazo estabelecido, em 5 de outubro.

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Segurança do evento pesou na decisão

Entre os elementos considerados pelo desembargador estão as manifestações do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) e as recomendações do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST), do Ministério Público. Os órgãos indicaram o Maracanã como a opção preferencial e mais segura para receber uma partida internacional com elevado grau de complexidade operacional e rivalidade entre as torcidas brasileira e argentina.

Ibrahim também mencionou um ofício do procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado ao governador. O documento ressaltava o interesse público na segurança do evento e a urgência relacionada ao prazo estipulado pela Conmebol para a definição do estádio.

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Na avaliação do magistrado, os argumentos agronômicos apresentados pela concessionária responsável pelo Maracanã não deveriam se sobrepor às garantias de segurança pública, diante das manifestações técnicas reunidas no processo.

Outro aspecto destacado na decisão foi o histórico de recusas à utilização do Maracanã pelo Vasco. Para o desembargador, a frequência dessas negativas evidencia uma disparidade de tratamento em comparação com Flamengo e Fluminense, clubes gestores do estádio.

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Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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