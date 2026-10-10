Capitão e referência do Boca Juniors, Leandro Paredes sentiu uma lesão muscular e deve virar desfalque no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o Vasco, nesta terça-feira (13). O meio-campista deixou o campo com dores durante o empate em 2 a 2 com o Instituto Córdoba, nesta sexta (9), pelo Campeonato Argentino.

O meio-campista havia iniciado o confronto contra o Instituto no banco de reservas, entrou aos 10 minutos da segunda etapa e, com apenas 15 minutos, sentiu dores na posterior da coxa direita e precisou ser substituído.

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O técnico do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, confirmou a possibilidade do jogador ser desfalque para o confronto contra o Vasco. Completou ainda que o atleta passará por exames para entender a gravidade da lesão.

— Lea (Paredes) terá que fazer exame, mas acho que, ao sair e pelas caras, suponho que para terça-feira (contra o Vasco) ele está descartado — declarou o técnico após a partida contra o Instituto Cordóba.

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Parades saiu com dores na partida contra o Instituto nesta sexta-feira (11) - (Foto: divulgação)

Boca x Vasco: ingressos esgotam em 15 minutos na Bombonera

A torcida do Vasco comprou todos os 4 mil ingressos disponíveis para o jogo contra o Boca Juniors, na Bombonera, em cerca de 15 minutos.

Para a partida de volta, o Cruz-Maltino conseguiu na Justiça, nesta sexta-feira (10), o direito de mandar no Maracanã o confronto contra o Boca Juniors. O duelo está previsto para 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília).

Por outro lado, o consórcio responsável pela administração do Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, questionou a decisão que permite ao Vasco jogar a semifinal da Copa Sul-Americana no estádio.

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Os principais pontos levantados pela dupla Fla-Flu são o calendário de jogos, o impacto na qualidade do gramado e a divergência em relação a liminares anteriores. Os clubes classificaram a determinação do desembargador Marco Antônio Ibrahim como "teratológica e juridicamente insustentável".