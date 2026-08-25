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Vasco se aproxima de acerto com atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha

Cruz-Maltino busca solução para a posição de centroavante

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:33
Atualizado há 1 minutos
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Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte bate pênalti pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

O Vasco se aproximou de um acerto com o atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, da Sérvia. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!. Mesmo diante das dificuldades financeiras e sem ainda ter conseguido a liberação de um novo empréstimo DIP, o Cruz-Maltino trabalha para viabilizar a contratação.

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Com passagem pelas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, Bruno Duarte atuou profissionalmente no futebol brasileiro pela Portuguesa. O atacante construiu a maior parte da carreira no exterior e, atualmente, defende o Estrela Vermelha.

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Em 2026, Bruno Duarte disputou cinco partidas pelo clube sérvio e soma seis participações em gols, com três gols marcados e três assistências. A boa produção ofensiva chamou a atenção do Vasco, que busca alternativas para a produção de gols da equipe na temporada.

A diretoria vascaína, porém, entende que a contratação de um centroavante, por si só, não será suficiente para solucionar os problemas ofensivos apresentados pela equipe ao longo da temporada. Por isso, o clube permanece ativo no mercado e também busca a contratação de um ponta e de um meia.

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Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

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Vasco aguarda liberação de empréstimo DIP

Para viabilizar novas movimentações no mercado, o Vasco ainda tenta conseguir na Justiça a autorização para um novo empréstimo DIP, modalidade de financiamento destinada a empresas em recuperação judicial. O clube busca a liberação de R$ 120 milhões, recurso que seria utilizado para cumprir obrigações financeiras e viabilizar algumas das contratações planejadas para esta janela.

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A situação financeira, no entanto, impõe limitações ao clube. Mesmo sem o aval definitivo para o novo DIP, a diretoria trabalha para encontrar alternativas e avançar nas negociações por reforços.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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