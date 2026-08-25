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Pelo terceiro ano seguido, Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil

Cruz-Maltino enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (26) por uma vaga nas semifinais

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:10
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Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco enfrenta o Vitória nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Em uma competição na qual passou anos sem conseguir avançar às fases decisivas, o Cruz-Maltino alcançou, pelo terceiro ano consecutivo, ao menos as quartas de final do torneio.

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A sequência começou em 2024, quando o Vasco chegou às semifinais. Após perder por 2 a 1 de virada para o Atlético-MG na Arena MRV, a equipe empatou em 1 a 1 em São Januário e acabou eliminada.

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Em 2025, o Vasco foi ainda mais longe. O time superou o Botafogo nas quartas de final e o Fluminense na semifinal, garantindo uma vaga na decisão. Na final, porém, ficou com o vice-campeonato diante do Corinthians. Após empatar em 0 a 0 na Neo Química Arena, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 no Maracanã e ficou sem o título.

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Agora, diante do Vitória, o Vasco tenta manter a sequência e alcançar novamente uma semifinal. O primeiro confronto será em São Januário, enquanto a partida de volta está marcada para o Barradão.

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Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória
Cauan Barros em ação durante a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Antes de 2024, Vasco havia passado oito anos sem quartas

A atual sequência representa uma mudança significativa no retrospecto recente do Vasco na Copa do Brasil. Antes de chegar às semifinais em 2024, a última vez que o clube havia alcançado as quartas de final havia sido em 2015.

Naquela edição, o Vasco foi eliminado pelo São Paulo. Depois disso, o Cruz-Maltino caiu nas oitavas de final em 2016, 2018, 2019 e 2021, além de ter sido eliminado em fases anteriores em 2017, 2020, 2022 e 2023.

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Campanhas do Vasco na Copa do Brasil

Fase alcançadaNº de campanhas

Título

1

Final

3

Semifinal

7

Quartas de final

5

Oitavas de final

12

Quarta fase

2

Terceira fase

1

Segunda fase

4

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O Vasco conquistou a Copa do Brasil apenas uma vez, em 2011, quando derrotou o Coritiba na decisão. Desde então, o clube não voltou a levantar o troféu, mas vive sua melhor sequência recente na competição, com três temporadas consecutivas entre os oito melhores.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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