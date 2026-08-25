Vasco não deve poupar na Copa do Brasil, mas tem dúvida no ataque Cruz-Maltino faz último treino nesta terça-feira (25) antes da partida contra o Vitória

O Vasco fez, nesta terça-feira (25), o último treino antes da partida contra o Vitória, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Brasileirão, onde ocupa a 19ª colocação, com três pontos a menos que o Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o técnico Pedro Emanuel não deve poupar jogadores na competição mata-mata.

➡️ Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

A principal dúvida na escalação está no ataque. David e Facundo Colidio disputam uma vaga, mas, neste momento, o argentino aparece como o mais provável para começar a partida. Colidio começou no banco diante do Palmeiras, no último domingo. Na ocasião, entrou no segundo tempo e marcou o gol do Vasco na derrota por 4 a 1.

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Após a partida contra o Palmeiras, Pedro Emanuel explicou a decisão de deixar o atacante argentino como opção no banco. Segundo o treinador, Colidio não estava 100% fisicamente e a comissão técnica preferiu não correr riscos.

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- Por que o Colidio não jogou? Não estava 100% e eu prefiro não arriscar. Prefiro uma equipe que seja competitiva. Eu tenho que ir com esses feelings. Hoje não foram bem, mas não deixo de acreditar nos meus jogadores, mesmo que tenham erros de detalhes.

O treinador também destacou a necessidade de analisar o desgaste físico dos jogadores diante de um calendário apertado. O Vasco disputará o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil poucos dias depois de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.

- Vamos para a Copa do Brasil da mesma maneira que fomos para a Sul-Americana, a equipe que entendo que está mais fresca e mais capaz para entrar no jogo. Mas vamos debilitados porque o tempo de recuperação é menor, é só ver o calendário.

Provável escalação do Vasco

A tendência é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio (David).

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Tudo sobre Vasco x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson , Andrés Gómez e Colidio (David).

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🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê.