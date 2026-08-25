Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco não deve poupar na Copa do Brasil, mas tem dúvida no ataque

Cruz-Maltino faz último treino nesta terça-feira (25) antes da partida contra o Vitória

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 13:43
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Facundo Colidio durante treino do Vasco
Facundo Colidio durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco fez, nesta terça-feira (25), o último treino antes da partida contra o Vitória, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da situação delicada no Brasileirão, onde ocupa a 19ª colocação, com três pontos a menos que o Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o técnico Pedro Emanuel não deve poupar jogadores na competição mata-mata.

➡️ Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

A principal dúvida na escalação está no ataque. David e Facundo Colidio disputam uma vaga, mas, neste momento, o argentino aparece como o mais provável para começar a partida. Colidio começou no banco diante do Palmeiras, no último domingo. Na ocasião, entrou no segundo tempo e marcou o gol do Vasco na derrota por 4 a 1.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Após a partida contra o Palmeiras, Pedro Emanuel explicou a decisão de deixar o atacante argentino como opção no banco. Segundo o treinador, Colidio não estava 100% fisicamente e a comissão técnica preferiu não correr riscos.

continua após a publicidade

- Por que o Colidio não jogou? Não estava 100% e eu prefiro não arriscar. Prefiro uma equipe que seja competitiva. Eu tenho que ir com esses feelings. Hoje não foram bem, mas não deixo de acreditar nos meus jogadores, mesmo que tenham erros de detalhes.

O treinador também destacou a necessidade de analisar o desgaste físico dos jogadores diante de um calendário apertado. O Vasco disputará o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil poucos dias depois de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão.

- Vamos para a Copa do Brasil da mesma maneira que fomos para a Sul-Americana, a equipe que entendo que está mais fresca e mais capaz para entrar no jogo. Mas vamos debilitados porque o tempo de recuperação é menor, é só ver o calendário.

Provável escalação do Vasco

A tendência é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio (David).

continua após a publicidade

Tudo sobre Vasco x Vitória

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Vitória
🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson , Andrés Gómez e Colidio (David).

continua após a publicidade

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Vasco e Vitória começam disputa por vaga nas semifinais nesta quarta-feira (26)

Onde Assistir

Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 2 horas
Alex Meschini, ex-jogador e comentarista durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Alex Meschini questiona decisões judiciais envolvendo Flamengo e Vasco

Há 6 horas
Casimiro Miguel em live no seu canal do Youtube

Fora de Campo

Casimiro é sincero sobre possível rebaixamento do Vasco: 'Não adianta'

Há 19 horas
Payet com a bola em partida do Vasco no Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo ironizam atitude de Payet, ex-Vasco: 'Pronto'

Há 23 horas
São Januário

Vasco

Após negativa pelo Maracanã, Vasco oficializa partida contra o Vitória em São Januário

Há 1 dia
Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco

Vasco vive campanha pior do que em três dos quatro rebaixamentos

Há 1 dia
Mais LANCE!
Pedro Emanuel lamente lance em Vasco e Palmeiras

Pedro Emanuel aponta desperdício como problema do Vasco: 'Futebol é o gol, faz diferença'

Léo Jardim em campo na partida entre Vasco e Palmeiras

Léo Jardim lamenta apagão do Vasco na derrota para o Palmeiras: 'Difícil de aceitar'

Torcida do Flamengo Mundial de Cubes Flamengo x Chelsea

Torcida do Flamengo reage à goleada do Palmeiras sobre o Vasco

Pedro Emanuel em Palmeiras x Vasco

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Palmeiras

Flaco López comemora gol marcado contra o Vasco

Dê suas notas: Palmeiras goleia o Vasco com show de Flaco López

PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)

PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em Palmeiras x Vasco

Flaco López. atacante do Palmeiras

Palmeiras atropela o Vasco com golaços de Flaco López e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Leo Jardim com as mãos juntas, protegendo o gol do Vasco

Leo Jardim, do Vasco, vira assunto após gol do Palmeiras: 'Não dá'

Flaco López, Maurício e Vitor Roque comemorando o gol do Palmeiras contra o Vasco

Veja os gols da vitória do Palmeiras sobre o Vasco no Brasileirão

Palmeiras e Vasco no Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Palmeiras x Vasco causa revolta: 'Não é possível'

Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro

Lamacchia comenta processo de compra da SAF: 'Transformar o Vasco'

Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras

Com camisa do Vasco, Lamacchia está no Nubank Parque para assistir ao jogo contra o Palmeiras

Pedro Emanuel, técnico do Vasco

Vasco está escalado para enfrentar o Palmeiras no Brasileirão