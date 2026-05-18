Cabo Verde anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

Na manhã desta segunda-feira (18), o técnico de Cabo Verde, Pedro Brito "Bubista", anunciou seus 26 convocados para a Copa do Mundo. A estreia histórica dos "Tubarões Azuis" coloca o país na rota das grandes potências e promete agitar a torcida que espalha "morabeza".

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Lista completa de convocados de Cabo Verde

Goleiros

Josimar Dias "Vozinha" (Chaves), Márcio da Rosa (Montana) e Carlos Santos "CJ" (San Diego);

Defensores

Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Ianique Tavares 'Stopira' (Torreense) e Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh);

Meio-campistas

Jamiro Monteiro (Gaziantep), Telmo Arcanjo (Vitória S.C), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad) e Kevin Pina (Krasnodar);

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Atacantes

Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).

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Espinha dorsal dos tubarões

A lista de Bubista reflete a forte conexão do futebol cabo-verdiano com a Europa, trazendo uma forte legião de atletas que atuam no futebol português. Entre os destaques, estão os jovens Sidny Lopes Cabral (Benfica) e Dailon Livramento (Casa Pia), além de nomes carimbados como Jovane Cabral (Estrela Amadora). O veterano goleiro Vozinha e o experiente atacante Ryan Mendes lideram o vestiário com a bagagem necessária para acalmar o nervosismo da primeira vez no grande palco.

O batismo de fogo na fase de grupos

O sorteio não foi estritamente generoso com os estreantes, mas o clima no arquipélago é de puro entusiasmo. Cabo Verde caiu no Grupo H e iniciará sua jornada em solo norte-americano enfrentando ninguém menos que a Espanha, em Atlanta. Logo em seguida, o desafio será parar a garra do Uruguai, em Miami, fechando a fase inicial contra a Arábia Saudita, em Houston.

Cabo Verde antes do confronto contra Camarões (Foto: Reprodução/X)

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