Importação prejudica seleção? Lista de Ancelotti mostra caminho alternativo
Nem todos os convocados fizeram carreira linear da base ao profissional
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A invasão de jogadores estrangeiros nos clubes da Série A levanta discussões sobre o impacto no futuro da Seleção Brasileira. O crescimento da importação de atletas causou problemas para a Itália, que viu seus clubes repletos de estrangeiros sem dar espaço a jovens talentos do país. O resultado disso foi a falta de renovação da seleção italiana, que ficou fora das últimas três Copas do Mundo.
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Mas, para o técnico sub-20 do Atlético-MG, Henrique Teixeira, esse não é um motivo de preocupação no Brasil, já que os grandes talentos acham espaço nas principais ligas do mundo. O essencial, sim, é a melhor organização do esporte de base no país.
— O futebol de base é projeto do clube todo e também do país. Não podemos pensar na base como um trabalho isolado ou "uma geração", "uma safra". Precisamos dar condições para os jogadores serem desenvolvidos e colocados em jogo no time profissional por meio de um grande projeto. A maioria dos jogadores da seleção principal atua na Europa, então o jogador é revelado no Brasil, vai para outro país e continua a sua carreira, concorrendo com mais estrangeiros ainda. A Seleção Brasileira é uma grande instituição, com grandes profissionais, e que está cada vez mais investindo na base, aumentando calendário competitivo de qualidade, por exemplo — afirmou Henrique.
Flu e São Paulo formaram mais convocados
Uma observação da última lista de convocados pelo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, mostra uma grande variedade de clubes formadores. Os que mais tiveram atletas chamados foram São Paulo e Fluminense. com quatro. O Tricolor paulista revelou Casemiro, Bremer, Gabriel Sara e Éderson. E pela base do Flu, passaram Fabinho, Luís Henrique, João Pedro e Ibañez.
Mas outros convocados mostram que não há um caminho predeterminado para o sucesso. O centroavante Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League com a camisa do Brentford, é um exemplo de rota alternativa. O camisa 9 fez base no Cruzeiro e chegou a disputar 64 jogos pelo time profissional, mas com média de apenas 40 minutos por partida. Sem tanto destaque, chegou a ter depressão pelo excesso de cobranças e por ser pouco aproveitado. Acabou negociado para o Ludogorets, da Bulgária. Depois, migrou para a Bélgica até, na atual temporada, explodir na liga mais difícil do planeta.
Outros dois exemplos de atletas já convocados por Ancelotti que não conseguiram se provar no futebol profissional brasileiro no início das carreiras são o zagueiro Alexsandro e o atacante Samuel Lino, ambos com passagens pela base do Flamengo. Depois de saírem para clubes do futebol português, de menor expressão no cenário europeu, conseguiram chegar a equipes maiores: Lille e Atlético de Madrid, respectivamente. Samuel Lino, inclusive, acabou retornando ao Rubro-Negro.
Em um mundo tão globalizado, talentos aparentemente desperdiçados pela alta concorrência no Brasil ainda podem traçar trajetórias rumo aos holofotes mundiais e alcançar o sonho da seleção.
Em quais clubes foram formados os últimos convocados de Ancelotti?
|Jogador
|Clube atual
|Base
Hugo Souza
Corinthians
Flamengo
Bento
Al-Nassr
Athletico-PR
Ederson
Fenerbahçe
São Paulo e Benfica
Kaiki Bruno
Cruzeiro
Cruzeiro
Bremer
Juventus
Desportivo, São Paulo e Atlético-MG
Danilo
Flamengo
América-MG
Douglas Santos
Zenit
Náutico
Ibañez
Al-Ahli
PRS FC, Fluminense
Léo Pereira
Flamengo
Athletico-PR
Marquinhos
PSG
Corinthians
Wesley
Roma
Tubarão e Flamengo
Andrey Santos
Chelsea
Vasco
Casemiro
Manchester United
São Paulo
Danilo
Botafogo
Jacuipense, Cajazeiras e Palmeiras
Fabinho
Al-Ittihad
Paulínia e Fluminense
Gabriel Sara
Galatasaray
São Paulo
Endrick
Lyon
Palmeiras
Gabriel Martinelli
Arsenal
Ituano
Igor Thiago
Brentford
Verê FC e Cruzeiro
João Pedro
Chelsea
Fluminense
Luiz Henrique
Zenit
Fluminense
Matheus Cunha
Manchester United
Coritiba
Raphinha
Barcelona
Avaí e Vitória de Guimarães
Rayan
Bournemouth
Vasco
Vinícius Júnior
Real Madrid
Flamengo
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