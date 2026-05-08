Importação prejudica seleção? Lista de Ancelotti mostra caminho alternativo

A invasão de estrangeiros nos clubes da Primeira Divisão foi prejudical à seleção de outros países, mas, no Brasil, o caminho até ser convocado nem sempre segue trajetória linear.

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A invasão de jogadores estrangeiros nos clubes da Série A levanta discussões sobre o impacto no futuro da Seleção Brasileira. O crescimento da importação de atletas causou problemas para a Itália, que viu seus clubes repletos de estrangeiros sem dar espaço a jovens talentos do país. O resultado disso foi a falta de renovação da seleção italiana, que ficou fora das últimas três Copas do Mundo.

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Mas, para o técnico sub-20 do Atlético-MG, Henrique Teixeira, esse não é um motivo de preocupação no Brasil, já que os grandes talentos acham espaço nas principais ligas do mundo. O essencial, sim, é a melhor organização do esporte de base no país.

— O futebol de base é projeto do clube todo e também do país. Não podemos pensar na base como um trabalho isolado ou "uma geração", "uma safra". Precisamos dar condições para os jogadores serem desenvolvidos e colocados em jogo no time profissional por meio de um grande projeto. A maioria dos jogadores da seleção principal atua na Europa, então o jogador é revelado no Brasil, vai para outro país e continua a sua carreira, concorrendo com mais estrangeiros ainda. A Seleção Brasileira é uma grande instituição, com grandes profissionais, e que está cada vez mais investindo na base, aumentando calendário competitivo de qualidade, por exemplo — afirmou Henrique.

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Luiz Henrique, revelado pelo Fluminense, em ação com a Seleção Brasileira (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Flu e São Paulo formaram mais convocados

Uma observação da última lista de convocados pelo técnico da seleção, Carlo Ancelotti, mostra uma grande variedade de clubes formadores. Os que mais tiveram atletas chamados foram São Paulo e Fluminense. com quatro. O Tricolor paulista revelou Casemiro, Bremer, Gabriel Sara e Éderson. E pela base do Flu, passaram Fabinho, Luís Henrique, João Pedro e Ibañez.

Mas outros convocados mostram que não há um caminho predeterminado para o sucesso. O centroavante Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League com a camisa do Brentford, é um exemplo de rota alternativa. O camisa 9 fez base no Cruzeiro e chegou a disputar 64 jogos pelo time profissional, mas com média de apenas 40 minutos por partida. Sem tanto destaque, chegou a ter depressão pelo excesso de cobranças e por ser pouco aproveitado. Acabou negociado para o Ludogorets, da Bulgária. Depois, migrou para a Bélgica até, na atual temporada, explodir na liga mais difícil do planeta.

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Outros dois exemplos de atletas já convocados por Ancelotti que não conseguiram se provar no futebol profissional brasileiro no início das carreiras são o zagueiro Alexsandro e o atacante Samuel Lino, ambos com passagens pela base do Flamengo. Depois de saírem para clubes do futebol português, de menor expressão no cenário europeu, conseguiram chegar a equipes maiores: Lille e Atlético de Madrid, respectivamente. Samuel Lino, inclusive, acabou retornando ao Rubro-Negro.

Em um mundo tão globalizado, talentos aparentemente desperdiçados pela alta concorrência no Brasil ainda podem traçar trajetórias rumo aos holofotes mundiais e alcançar o sonho da seleção.

Em quais clubes foram formados os últimos convocados de Ancelotti?