Convocação da Seleção: Patrocinador da Amarelinha pede Neymar na lista

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo acontecerá nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília). Com isso, as forças finais de internautas estão sendo realizadas para que Neymar seja esteja presente na lista. João Adibe, dono de um dos patrocinadores da Amarelinha, a Cimed, publicou nas redes sociais um apelo para a presença do atacante na competição.

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Neymar recebe apoio às vésperas de convocação da Seleção Brasileira

Utilizando suas próprias redes sociais, o empresário publicou um texto, revelando sua expectativa para a Seleção Brasileira e declarando apoio ao Camisa 10 do Santos, para que esteja na próxima e última convocação antes da Copa.

A farmacêutica Cimed é uma das patrocinadoras oficiais das Seleções Brasileiras de Futebol. A empresa renovou seu vínculo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2024, garantindo seu apoio tanto à equipe masculina quanto à feminina.

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Desde 2015, a empresa é afiliada à CBF, contando com ações voltadas às seleções masculina e feminina. A renovação de vínculo para esta Copa de 2026 prevê investimento de cerca de R$ 100 milhões ao longo de quatro anos, entre repasses à CBF e campanhas promocionais.

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.