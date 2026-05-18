Denílson cita Cristiano Ronaldo e Messi ao pedir Neymar na Copa: 'Por que não?'

A proximidade da Copa do Mundo de 2026 já começa a mexer com a emoção dos brasileiros, inclusive de quem conhece bem o peso de vestir a camisa da Seleção. Em entrevista exclusiva à Lance! durante a coletiva de imprensa da Globo para as transmissões do Mundial, o ex-jogador Denílson abriu o coração ao falar sobre Neymar.

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Denílson defende Neymar na Copa

Conhecido pelo estilo irreverente dentro e fora dos gramados, Denílson não escondeu o carinho que possui pelo camisa 10 da Seleção Brasileira. Para ele, Neymar ainda ocupa um lugar diferente no futebol brasileiro, principalmente pela capacidade técnica e pelo estilo de jogo que poucos conseguem reproduzir:

- Eu sou um apoiador do Neymar sempre, pela característica de jogo que ele tem, me identifico bastante, fui um jogador de dribles, então todos os jogadores que possuem essa característica, me chamam atenção - afirmou o pentacampeão mundial.

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Além da admiração pelo talento do atacante, Denílson acredita que Neymar merece disputar mais uma Copa do Mundo. O comentarista comparou a situação do brasileiro à de outros grandes ídolos do futebol mundial que devem viver suas despedidas em Mundiais no torneio de 2026:

- Neymar por si só, por tudo que construiu, acho que merece viver essa última experiência na Copa do Mundo. Se a gente olhar pra outras seleções, como Argentina e Portugal, que contam com dois grandes jogadores, que terão sua última oportunidade de jogar a Copa, no caso, Messi e Cristiano Ronaldo, por que não o Neymar? - declarou Denílson.

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Apesar da comparação com os craques rivais, Denílson fez questão de deixar claro que não coloca os jogadores no mesmo patamar em termos de legado, mas ressaltou a importância do camisa 10 para a Seleção atual:

- Veja bem, não estou fazendo comparações, mas se olhar para a Seleção Brasileira que temos, não conseguimos enxergar um jogador no calibre do Neymar - apontou o ex-atleta.