Faltando 34 dias para a Copa do Mundo, 22 seleções já definiram as datas para divulgar as convocações finais dos elencos que estarão no México, Estados Unidos e Canadá para a disputa da competição.

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Dentre as principais, a França será a primeira a divulgar os escolhidos que irão em busca do tricampeonato. O Brasil, quatro dias depois, anunciará o plantel que tentará o tão esperado hexa, no dia 18 de maio.

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Seleção Brasileira em amistoso contra a França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

Apesar de Carlo Ancelotti afirmar que a lista brasileira está quase fechada, ainda existem expectativas de alguns possíveis nomes dentro da convocação definitiva, como os atacantes Endrick, Rayan, Igor Thiago e Neymar, ou mesmo o lateral Vanderson, que está retornando de lesão, para suprir as vagas deixadas por Éder Militão, Estêvão e Rodrygo, que são baixas para a competição. Dentre os 10 principais países, apenas dois ainda não revelaram suas convocações: Argentina e Inglaterra.



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Veja a lista de datas já confirmadas de 22 seleções das 48 seleções:

República Democrática do Congo - 11 de maio

Suécia - 12 de maio

França - 14 de maio

Nova Zelândia - 14 de maio

Bélgica - 15 de maio

Costa do Marfim - 15 de maio

Japão - 15 de maio

Tunísia - 15 de maio

Coreia do Sul - 16 de maio

Áustria - 18 de maio

Brasil - 18 de maio

Portugal - 19 de maio

Alemanha - 21 de maio

Marrocos - 21 de maio

Noruega - 21 de maio

Espanha - 25 de maio

Holanda - 25 de maio

Estados Unidos - 26 de maio

Colômbia - 29 de maio

Austrália - 1º de junho

Croácia - 1º de junho

México - 1º de junho

Ainda restam 26 seleções com datas indefinidas para a divulgação de suas listas finais para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

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