Brasil, França e mais 20 seleções têm datas de convocações definidas para a Copa do Mundo
As listas devem ser anunciadas entre 11 de maio e 1º de junho
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Faltando 34 dias para a Copa do Mundo, 22 seleções já definiram as datas para divulgar as convocações finais dos elencos que estarão no México, Estados Unidos e Canadá para a disputa da competição.
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Dentre as principais, a França será a primeira a divulgar os escolhidos que irão em busca do tricampeonato. O Brasil, quatro dias depois, anunciará o plantel que tentará o tão esperado hexa, no dia 18 de maio.
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Apesar de Carlo Ancelotti afirmar que a lista brasileira está quase fechada, ainda existem expectativas de alguns possíveis nomes dentro da convocação definitiva, como os atacantes Endrick, Rayan, Igor Thiago e Neymar, ou mesmo o lateral Vanderson, que está retornando de lesão, para suprir as vagas deixadas por Éder Militão, Estêvão e Rodrygo, que são baixas para a competição. Dentre os 10 principais países, apenas dois ainda não revelaram suas convocações: Argentina e Inglaterra.
Veja a lista de datas já confirmadas de 22 seleções das 48 seleções:
República Democrática do Congo - 11 de maio
Suécia - 12 de maio
França - 14 de maio
Nova Zelândia - 14 de maio
Bélgica - 15 de maio
Costa do Marfim - 15 de maio
Japão - 15 de maio
Tunísia - 15 de maio
Coreia do Sul - 16 de maio
Áustria - 18 de maio
Brasil - 18 de maio
Portugal - 19 de maio
Alemanha - 21 de maio
Marrocos - 21 de maio
Noruega - 21 de maio
Espanha - 25 de maio
Holanda - 25 de maio
Estados Unidos - 26 de maio
Colômbia - 29 de maio
Austrália - 1º de junho
Croácia - 1º de junho
México - 1º de junho
Ainda restam 26 seleções com datas indefinidas para a divulgação de suas listas finais para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.
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