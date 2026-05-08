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Brasil, França e mais 20 seleções têm datas de convocações definidas para a Copa do Mundo

As listas devem ser anunciadas entre 11 de maio e 1º de junho

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
09:04
Atualizado há 2 minutos
França - Seleção francesa (2)
imagem cameraSeleção da França em amistoso contra o Brasil (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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Faltando 34 dias para a Copa do Mundo, 22 seleções já definiram as datas para divulgar as convocações finais dos elencos que estarão no México, Estados Unidos e Canadá para a disputa da competição. 

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Dentre as principais, a França será a primeira a divulgar os escolhidos que irão em busca do tricampeonato. O Brasil, quatro dias depois, anunciará o plantel que tentará o tão esperado hexa, no dia 18 de maio.

➡️ Os 16 palcos do Mundial: conheça os estádios da Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira vem de resultado ruim contra França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)
Seleção Brasileira em amistoso contra a França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)

Apesar de Carlo Ancelotti afirmar que a lista brasileira está quase fechada, ainda existem expectativas de alguns possíveis nomes dentro da convocação definitiva, como os atacantes Endrick, Rayan, Igor Thiago e Neymar, ou mesmo o lateral Vanderson, que está retornando de lesão, para suprir as vagas deixadas por Éder Militão, Estêvão e Rodrygo, que são baixas para a competição. Dentre os 10 principais países, apenas dois ainda não revelaram suas convocações: Argentina e Inglaterra.

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Veja a lista de datas já confirmadas de 22 seleções das 48 seleções:

República Democrática do Congo - 11 de maio 

Suécia - 12 de maio 

França - 14 de maio 

Nova Zelândia - 14 de maio 

Bélgica - 15 de maio 

Costa do Marfim - 15 de maio 

Japão - 15 de maio 

Tunísia - 15 de maio 

Coreia do Sul - 16 de maio

Áustria - 18 de maio   

Brasil - 18 de maio

Portugal - 19 de maio 

Alemanha - 21 de maio 

Marrocos - 21 de maio

Noruega - 21 de maio 

Espanha - 25 de maio 

Holanda - 25 de maio 

Estados Unidos - 26 de maio 

Colômbia - 29 de maio 

Austrália - 1º de junho

Croácia - 1º de junho 

México - 1º de junho

Ainda restam 26 seleções com datas indefinidas para a divulgação de suas listas finais para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

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