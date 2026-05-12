menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Conheça o Estádio de Dallas, que será um dos palcos da Copa do Mundo

O estádio sediará nove jogos da Copa do Mundo, sendo quatro de mata-mata

Avatar
Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
09:12
AT&T Stadium
imagem cameraAT&T Stadium, o Estádio de Dallas, que sediará a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Localizado em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, o estádio de Dallas é utilizado pelo Dallas Cowboys, uma das franquias mais tradicionais da NFL, a arena conta com teto retrátil e grama artificial, que deve ser trocada devido à exigência da entidade máxima do futebol mundial pela grama natural. Além disso, o espaço ocupado tem dimensão de 944 mil m², e a arena possui capacidade para 80 mil pessoas, podendo ser adaptada para até 111 mil. 

continua após a publicidade

Relacionadas

Estádio de Dallas, casa do Dalas Cowboys (Foto: Divulgação)
Estádio de Dallas, casa do Dalas Cowboys (Foto: Divulgação)

Oficialmente, o nome do estádio é AT&T Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.

➡️ Fifa altera nome de estádios da Copa do Mundo; entenda regra

Inaugurado em 2009, o estádio de Dallas já possui intimidade com o futebol. Ele já recebeu diversos jogos da Copa Ouro, organizada pela Concacaf. Em 2012, a Seleção Brasileira realizou amistoso na arena e saiu com derrota para México por 2 a 0. Mais recentemente, no ano passado, Barcelona e Real Madrid também disputaram amistoso no local. A partida terminou com vitória dos catalães por 3 a 0. 

continua após a publicidade

🏟️ Ficha técnica

Nome oficial com a FIFA: Dallas Stadium 
Localização: Arlington, Texas, EUA 
Capacidade: 94.000
Inauguração: 2009

📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)

14 de junho (domingo): Holanda x Japão (Grupo F)
17 de junho (quarta-feira): Inglaterra x Croácia (Grupo L)
22 de junho (segunda-feira): Argentina x Áustria (Grupo J)
25 de junho (quinta-feira): Japão x Suécia (Grupo F)
30 de junho (terça-feira): 32 avos de final 
3 de julho (sexta-feira): 32 avos de final 
6 de julho (segunda-feira): Oitavas de final 14 de julho (terça-feira): Semifinal

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias