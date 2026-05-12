Conheça o Estádio de Dallas, que será um dos palcos da Copa do Mundo
O estádio sediará nove jogos da Copa do Mundo, sendo quatro de mata-mata
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Localizado em Dallas, no estado do Texas, nos Estados Unidos, o estádio de Dallas é utilizado pelo Dallas Cowboys, uma das franquias mais tradicionais da NFL, a arena conta com teto retrátil e grama artificial, que deve ser trocada devido à exigência da entidade máxima do futebol mundial pela grama natural. Além disso, o espaço ocupado tem dimensão de 944 mil m², e a arena possui capacidade para 80 mil pessoas, podendo ser adaptada para até 111 mil.
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Oficialmente, o nome do estádio é AT&T Stadium, mas foi alterado pela FIFA, pois a entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio.
➡️ Fifa altera nome de estádios da Copa do Mundo; entenda regra
Inaugurado em 2009, o estádio de Dallas já possui intimidade com o futebol. Ele já recebeu diversos jogos da Copa Ouro, organizada pela Concacaf. Em 2012, a Seleção Brasileira realizou amistoso na arena e saiu com derrota para México por 2 a 0. Mais recentemente, no ano passado, Barcelona e Real Madrid também disputaram amistoso no local. A partida terminou com vitória dos catalães por 3 a 0.
🏟️ Ficha técnica
Nome oficial com a FIFA: Dallas Stadium
Localização: Arlington, Texas, EUA
Capacidade: 94.000
Inauguração: 2009
📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (horários de Brasília)
14 de junho (domingo): Holanda x Japão (Grupo F)
17 de junho (quarta-feira): Inglaterra x Croácia (Grupo L)
22 de junho (segunda-feira): Argentina x Áustria (Grupo J)
25 de junho (quinta-feira): Japão x Suécia (Grupo F)
30 de junho (terça-feira): 32 avos de final
3 de julho (sexta-feira): 32 avos de final
6 de julho (segunda-feira): Oitavas de final 14 de julho (terça-feira): Semifinal
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