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Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

Ex-tenista destaca motivos distintos para os afastamentos e pede mais compreensão com os novos talentos do tênis brasileiro

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 11:28
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João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

Fernando Meligeni conhece os desafios de disputar tênis em alto nível. Ex-número 25 do mundo e semifinalista de Roland Garros em 1999, o brasileiro analisou os momentos vividos atualmente por Bia Haddad Maia e João Fonseca, que recentemente optaram por períodos longe do circuito.

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Para Meligeni, apesar de os dois brasileiros terem decidido interromper temporariamente a rotina de competições, os motivos são diferentes e, por isso, não devem ser tratados da mesma maneira.

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— Eu me preocupo bastante sobre esse assunto, mas também a gente precisa dividir as coisas, né? No caso da Bia, ela precisou se afastar do tênis durante um tempo por causa de saúde mental. Precisa se reencontrar e ter essa motivação de continuar jogando. No caso do João, eu vejo já como uma forma, nesse momento, uma coisa temporária de parar duas, três semanas. Só para segurar um pouco —afirmou ao ge.

Bia Haddad decidiu parar por seis meses

Em agosto, Bia Haddad anunciou que ficaria afastada das competições durante seis meses. Aos 30 anos, a tenista revelou que vinha enfrentando dificuldades relacionadas à saúde mental e optou por interromper a temporada no segundo semestre.

A decisão da brasileira, portanto, envolve um período mais longo de afastamento e está diretamente relacionada à necessidade de cuidar da saúde e recuperar a motivação para seguir no esporte.

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Concentrada, Bia Haddad Maia segura raquete com as duas mãos durante partida
Bia Haddad venceu na estreia em Oeiras (Foto: Divulgação/FPT)

João Fonseca tomou uma decisão diferente. Depois de defender o Brasil na Copa Davis, o carioca abriu mão dos torneios disputados na Ásia e explicou que precisava de um tempo para cuidar tanto do corpo quanto da cabeça.

➡️ João Fonseca cai no ranking e vê top 30 ameaçado após pausa na temporada

Meligeni pede cuidado com a pressão sobre João Fonseca

Aos 20 anos, João Fonseca já ocupa um espaço de destaque no tênis brasileiro. O carioca conquistou dois títulos de simples em 2025, em Buenos Aires e na Basileia, e viveu momentos importantes nesta temporada. Em Roland Garros, João chegou às quartas de final depois de derrotar Novak Djokovic e Casper Ruud. Ele também alcançou a mesma fase no Masters 1000 de Monte Carlo.

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O crescimento rápido fez aumentar também a expectativa em torno do jovem. Para Meligeni, a torcida precisa levar em consideração que existe uma pessoa por trás do atleta e que o desejo por resultados não pode ignorar os limites individuais.

— Eu acho que o brasileiro tem que entender que na frente dele tem uma pessoa. Não importa se ele é atleta, artista, se ele é um empresário, se ele é um político... ele é uma pessoa. A pressão que você quer colocar, porque você quer que ele ganhe, é uma pressão que você pode ter da tua casa para dentro. Fora, você tem que entender que você tem uma pessoa e tem limites — disse.

João Fonseca já tem retorno confirmado no Brasil

Mesmo afastado temporariamente do circuito, João Fonseca já tem um compromisso importante definido para o início de 2027. O brasileiro disputará novamente o Rio Open, entre 13 e 21 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

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Será a quinta participação consecutiva do carioca no ATP 500 disputado em casa. Na edição deste ano, João foi campeão de duplas ao lado de Marcelo Melo. Atualmente, ele ocupa a 29ª posição do ranking mundial.

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