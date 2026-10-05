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VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

Depois do ocorrido, Terence Atmane abandona partida contra australiano Bernard Tomic

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 10:17
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Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026
Terence Atmane no US Open 2026 (Foto: Reprodução)

Terence Atmane foi protagonista de um momento revoltante nesta segunda-feira (5). Durante as eliminatórias do Masters 1000 de Shanghai, o tenista francês se irritou com um erro e descontou na torcida, que quase foi acertada pela raquete. O número 99 do mundo, então, abandonou a partida contra o australiano Bernard Tomic.

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O episódio aconteceu quando o australiano havia acabado de confirmar o serviço e o placar estava em 2/2 na parcial decisiva. Atmane mandou a bola para fora e, na sequência, perdeu a cabeça. A raquete lançada pelo francês atingiu a arquibancada e passou perto dos torcedores que acompanhavam o confronto. Veja o momento abaixo:

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A situação piorou pouco depois. Tomic conseguiu quebrar o serviço de Atmane e abriu 5/3 no terceiro set. Antes de o australiano voltar à quadra para sacar pela vitória, o francês comunicou o abandono e deixou o confronto.

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Com a desistência, Bernard avançou para a última rodada do qualifying. O australiano agora enfrentará o cazaque Timofey Skatov, número 210 do mundo, em busca de uma vaga na chave principal do Masters 1000 de Shanghai.

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O episódio também marca o segundo abandono de Atmane em poucos dias. Na última quarta-feira (30), o tenista francês deixou a partida contra o sueco Elias Ymer logo na estreia do Challenger de Jingshan. A decisão também veio no último set do duelo.

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