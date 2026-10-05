VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai
Depois do ocorrido, Terence Atmane abandona partida contra australiano Bernard Tomic
Terence Atmane foi protagonista de um momento revoltante nesta segunda-feira (5). Durante as eliminatórias do Masters 1000 de Shanghai, o tenista francês se irritou com um erro e descontou na torcida, que quase foi acertada pela raquete. O número 99 do mundo, então, abandonou a partida contra o australiano Bernard Tomic.
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O episódio aconteceu quando o australiano havia acabado de confirmar o serviço e o placar estava em 2/2 na parcial decisiva. Atmane mandou a bola para fora e, na sequência, perdeu a cabeça. A raquete lançada pelo francês atingiu a arquibancada e passou perto dos torcedores que acompanhavam o confronto. Veja o momento abaixo:
A situação piorou pouco depois. Tomic conseguiu quebrar o serviço de Atmane e abriu 5/3 no terceiro set. Antes de o australiano voltar à quadra para sacar pela vitória, o francês comunicou o abandono e deixou o confronto.
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Com a desistência, Bernard avançou para a última rodada do qualifying. O australiano agora enfrentará o cazaque Timofey Skatov, número 210 do mundo, em busca de uma vaga na chave principal do Masters 1000 de Shanghai.
O episódio também marca o segundo abandono de Atmane em poucos dias. Na última quarta-feira (30), o tenista francês deixou a partida contra o sueco Elias Ymer logo na estreia do Challenger de Jingshan. A decisão também veio no último set do duelo.
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