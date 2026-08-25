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João Fonseca vira dúvida para representar o Brasil na Copa Davis

Lesão abdominal impede brasileiro de disputar o US Open e coloca em dúvida sua participação no duelo entre Brasil e Suíça pela Copa Davis

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 13:36
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João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal
João Fonseca deixa a quadra após derrota nas oitavas do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

João Fonseca está fora do US Open. O brasileiro não conseguiu se recuperar a tempo da lesão abdominal sofrida durante a preparação para o Masters 1000 de Cincinnati e, pela primeira vez desde sua estreia no Australian Open de 2025, ficará fora de um Grand Slam.

O problema físico aconteceu há cerca de duas semanas, quando o carioca se preparava para disputar a terceira rodada do torneio americano. A região abdominal é bastante exigida no tênis, principalmente durante o saque e na execução dos golpes, o que torna o período de recuperação especialmente importante.

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Com a ausência em Nova York, Fonseca terá pelo menos algumas semanas para tratar a lesão e retomar os treinamentos. O tempo de recuperação, porém, coloca em dúvida sua participação no duelo entre Brasil e Suíça pela Copa Davis, marcado para os dias 18 e 19 de setembro, no Rio de Janeiro.

O capitão brasileiro Jaime Oncins ainda não recebeu informações detalhadas sobre a situação clínica do tenista, mas já trabalha com a possibilidade de não contar com João Fonseca. A prioridade, segundo o treinador, deve ser evitar qualquer retorno precipitado.

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Caso não participe da Davis, o brasileiro poderá voltar às competições somente na gira asiática. O ATP 500 de Tóquio, que começa em 30 de setembro, aparece como uma das possibilidades, seguido pelo Masters 1000 de Xangai.

A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)
A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)

Wild é a esperança brasileira

Com Gustavo Heide e Felipe Meligeni eliminados na primeira rodada do qualifying nesta segunda-feira, Thiago Wild passou a ser o último brasileiro ainda na disputa por uma vaga na chave de simples masculina do US Open.

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Se Wild também for eliminado, o Brasil não terá representantes na chave de simples em Nova York. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, quando os tenistas brasileiros participaram apenas das disputas de duplas.

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