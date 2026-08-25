Carlos Alcaraz e Serena Williams vencem a estreia no US Open
Americana e espanhol derrotam os britânicos Erin Routliffe e Lloyd Glasspool em Nova York
A principal atração do torneio de dupla mista do US Open estreou com vitória, na tarde desta terça-feira (25). A anfitriã Serena Williams e o espanhol Carlos Alcaraz, que não disputava um jogo oficial desde abril, venceram os britânicos Erin Routliffe e Lloyd Glasspool, por 2 sets a 0, com parciais de 5/3 e 4/1.
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Nas quartas de final, os ex-líderes dos rankings mundiais de simples enfrentam, ainda nesta terça-feira, a suíça Belinda Bencic e o italiano Flavio Cobolli, que derrotaram a americana Taylor Townsend e o alemão Alexander Zverev, por duplo 4/2.
SERENA WILLIAMS AND CARLOS ALCARAZ WIN ON THEIR TEAM DEBUT! 💜 pic.twitter.com/SgNgh7xd2e— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
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Se vencerem mais uma partida, Serena e o parceiro terão pela frente o casal formado pelo francês Gael Monfils e a ucraniana Elina Svitolina. Os dois superaram, nas quartas, a tcheca Katerina Siniakova e o britânico Henry Patten, por 2 a 1, com parciais de 5/4, 4/5 e 10/8.
Alcaraz não jogava uma partida oficial desde que desistiu da segunda rodada do ATP 500 de Barcelona. Desde então, perdeu alguns torneios importantes, com destaque para Roland Garros, onde defenderia o título, e Wimbledon (vice em 2025). O torneio de simples do US Open começa no domingo, dia 30, e o vice-líder do ranking tentará defender o troféu conquistado na temporada passada. Até aqui, o espanhol venceu o único Grand Slam que disputou, o Australian Open, em janeiro, o único desse nível que lhe faltava.
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