Jannik Sinner segue atropelando em Wimbledon. Neste sábado, o número 1 do mundo derrotou o espanhol Pedro Martinez (52º), por 6/1, 6/3 e 6/1, em apenas 1h55m, pela terceira rodada. Contando apenas as campanhas dos cabeças de chaves números 1 das últimas edições, o italiano cedeu apenas 17 games, superando os 19 cedidos pelo octacampeão (e recordista) suíço Roger Federer, em 2004.



Tendo como melhor campanha, na grama britânica, as semifinais de 2023, Sinner parou nas quartas do ano passado, diante do russo Daniil Medvedev. Dessa vez, ele aguarda o experiente búlgaro Grigor Dimitrov (21º, de 34 anos) ou o austríaco Sebastian Ofner 165º).

Ao mesmo tempo que em que comemorou a nova vitória, o número 1 do mundo elogiou a postura do rival, que estava lesionado:



- Estou muito feliz por estar na segunda rodada, acho que todos viram que ele estava com problemas no ombro. Ele não conseguiu sacar bem, e, especialmente nessa superfície, se você não serve bem, não é fácil jogar. Dou muito crédito a ele por ter vindo jogar. Do meu lado, tentei ficar sólido do fundo de quadra - disse o italiano, bicampeão do Aberto da Austrália, em janeiro, e vice de Roland Garros, em junho, numa final épica contra o espanhol Carlos Alcaraz.

Sinner bate recorde de compatriota em Wimblebon

Com o triunfo deste sábado, Sinner, aos 23 anos, alcançou as oitavas de final de Grand Slam pela 17ª vez na carreira, superando o compatriota Nicola Pietrangeli, que tinha 16, se tornando o recordista da Itália nesse quesito.

Em Wimbledon, é a quarta vez seguida que o número 1 do mundo avança às oitavas.



