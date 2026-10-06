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Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Italiano está afastado desde a conquista de Wimbledon e decidiu priorizar a recuperação para voltar ao circuito em 2027

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 11:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)
Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

O tenista Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, não voltará às quadras em 2026. O italiano decidiu prolongar o tratamento de uma lesão no joelho e confirmou, na manhã desta terça-feira (6), que não disputará os últimos torneios da temporada.

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Sinner está afastado do circuito desde julho, quando conquistou o título de Wimbledon ao derrotar Alexander Zverev na decisão, no dia 12. Desde então, o italiano não participou da gira norte-americana de quadras duras, do US Open e também dos torneios realizados atualmente na Ásia.

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A decisão também tira Sinner da reta final da temporada europeia em quadras rápidas e cobertas. Com isso, o número 1 do mundo não defenderá o título do ATP Finals, em Turim, competição que venceu nas duas últimas edições.

— Eu e os médicos decidimos que preciso fazer um tratamento no meu joelho. Isso significa que minha temporada de 2026 está oficialmente encerrada — afirmou Sinner em um vídeo publicado nas redes sociais.

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O italiano destacou que os últimos anos foram marcados por momentos importantes em sua carreira, mas explicou que a prioridade agora é preservar sua condição física para as próximas temporadas.

— Agora também preciso pensar na minha carreira a longo prazo. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para voltar 100% — acrescentou.

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Sinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)
Sinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Sinner inicia tratamento antes da preparação para 2027

A equipe do tenista informou que ele será submetido a um tratamento para combater a inflamação no joelho. A intenção é aproveitar o período sem competições para permitir uma recuperação completa antes do início da preparação para a próxima temporada.

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➡️ Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

A ausência na reta final de 2026 também terá impacto direto na disputa pelo topo do ranking da ATP. Alexander Zverev, atual número 2, aparece como principal candidato a assumir a liderança caso consiga aproveitar as últimas semanas do calendário.

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