Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro
Alemão terá novas oportunidades para alcançar o topo após Sinner encerrar a temporada antecipadamente
Alexander Zverev está próximo de assumir pela primeira vez a liderança do ranking mundial da ATP. O alemão ganhou uma nova perspectiva na disputa pelo topo após Jannik Sinner anunciar o encerramento antecipado da temporada para realizar um tratamento no joelho.
A primeira possibilidade de Zverev chegar ao número 1, no entanto, já ficou para trás. O alemão precisava conquistar os títulos em Pequim e Shanghai para alcançar a ponta em 19 de outubro, cenário que não se concretizou.
Agora, a próxima oportunidade está prevista para 26 de outubro. Para assumir a liderança nessa data, Zverev precisará conquistar o Masters 1000 de Shanghai e contar com a combinação necessária de pontos no ranking.
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Zverev pode assumir a liderança em novembro
Caso não consiga chegar ao topo após o torneio em Shanghai, Zverev ainda terá o ATP de Viena como uma das últimas oportunidades antes do fim da temporada.
O alemão terá 300 pontos para defender na competição austríaca. Por isso, seu desempenho em Viena também será determinante para definir quando poderá ultrapassar Sinner. Se a mudança não acontecer nos torneios anteriores, o cenário mais favorável aparece em novembro. No dia 16, Sinner perderá 1.500 pontos referentes ao ATP Finals, enquanto Zverev terá apenas 200 pontos a defender.
A diferença na pontuação pode fazer com que o alemão assuma a liderança do ranking mundial nessa data, mesmo sem precisar conquistar um novo título.
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