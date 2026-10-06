Alexander Zverev está próximo de assumir pela primeira vez a liderança do ranking mundial da ATP. O alemão ganhou uma nova perspectiva na disputa pelo topo após Jannik Sinner anunciar o encerramento antecipado da temporada para realizar um tratamento no joelho.

A primeira possibilidade de Zverev chegar ao número 1, no entanto, já ficou para trás. O alemão precisava conquistar os títulos em Pequim e Shanghai para alcançar a ponta em 19 de outubro, cenário que não se concretizou.

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Agora, a próxima oportunidade está prevista para 26 de outubro. Para assumir a liderança nessa data, Zverev precisará conquistar o Masters 1000 de Shanghai e contar com a combinação necessária de pontos no ranking.

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Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup (Foto: Henry Nicholls/AFP)

Zverev pode assumir a liderança em novembro

Caso não consiga chegar ao topo após o torneio em Shanghai, Zverev ainda terá o ATP de Viena como uma das últimas oportunidades antes do fim da temporada.

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O alemão terá 300 pontos para defender na competição austríaca. Por isso, seu desempenho em Viena também será determinante para definir quando poderá ultrapassar Sinner. Se a mudança não acontecer nos torneios anteriores, o cenário mais favorável aparece em novembro. No dia 16, Sinner perderá 1.500 pontos referentes ao ATP Finals, enquanto Zverev terá apenas 200 pontos a defender.

A diferença na pontuação pode fazer com que o alemão assuma a liderança do ranking mundial nessa data, mesmo sem precisar conquistar um novo título.

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