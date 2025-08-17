Prestes a completar 19 anos, na próxima quinta-feira (21), João Fonseca vai alcançar seu melhor ranking na carreira. Por ter alcançado a terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, o carioca - que estreia semana que vem no US Open - vai subir oito posições, assumindo o 44º lugar na próxima terça-feira (19).



Para se ter uma ideia do quanto é difícil chegar a essa colocação tão jovem, alguns dos maiores tenistas da história não chegaram tão bem no ranking aos 19 anos.

O sérvio Novak Djokovic, por exemplo, recordista de títulos de Grand Slam (24) na semana em que completou essa idade, figurava na 63ª posição.

Ex-líder do ranking, o britânico chegou aos 19 anos como o 46º do mundo, bem perto da próxima colocação do brasileiro.

Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten era o 270º do mundo na semana de 10 de setembro de 1995, quando celebrou o 19º aniversário.

Federer tinha ranking pouco superior ao de João Fonseca

Já o suíço Roger Federer, campeão de 20 Slams, era o 40º do mundo na semana de oito de agosto de 2000, quando chegou aos 19 anos.

Enquanto isso, o espanhol Rafael Nadal, que conquistou 22 Majors, já era o quinto do mundo na semana de 3 de junho de 2005. Dias depois, triunfou pela primeira vez em Roland Garros.

Os dois melhores do mundo da atualidade já figuravam no top 20 aos 19 anos: o espanhol Carlos Alcaraz era o nono, e o italiano Jannik Sinner, o 15.

Ranking ao chegar aos 19 anos:



Rafael Nadal - 5

Carlos Alcaraz - 9

Jannik Sinner - 15

Roger Federer - 40

João Fonseca - 44

Andy Murray - 46

Novak Djokovic - 63

Gustavo Kuerten - 270

