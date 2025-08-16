menu hamburguer
Luto no tênis: cunhado de Fernando Meligeni morre aos 59 anos

Fãs lamentam nas redes sociais

imagem cameraFlavio Rodrigues Alves morre aos 59 anos (Foto: Reprodução redes sociais)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 16/08/2025
09:52
Atualizado há 0 minutos
  Mais Notícias

O pai dos jovens tenistas brasileiros Felipe e Carolina Meligeni e cunhado do ídolo Fernando Meligeni, Flávio Rodrigues Alves, faleceu na última sexta-feira (15), aos 59 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Fininho fez uma homenagem ao cunhado nas redes sociais:

'Porra, Flavião. Não faz isso. Não nos abandone. Você é tão jovem. Você lutou tanto pelos seus filhos. Agora que vem o mais legal você partiu.

Te conheci no dia da minha final do Banana em 1989. Alegre, atlético, simpático, sarcástico. Você cativou todos.

Por anos jogamos tênis, bola, vôlei e qualquer esporte possível. Você sempre foi atleta. Sempre competitivo, vaidoso e parceiro.

Te vi trabalhar de dia e de noite, sem dó, sem reclamar. Você viveu para dar a tal segurança futura. Você foi um dos grandes amigos do velho Osvaldo que te amava como um filho.

O tempo foi cruel com você. Algo desconectou. Você começou a sofrer calado. Não conseguimos te ajudar. Me dói na alma. De todos nós. Hoje recebo a notícia que você se foi. Não tenho palavras. 59 anos.

Flavião. Nunca te esquecerei. Obrigado por tantos momentos e risadas. Fico com nossas lindas memórias e conversas. Teus mergulhos em Angra. Cuida do tigrao. Se divirtam juntos. Obrigado por tudo. Para sempre

Te amamos'

Fernando, Flávio e Paula Meligeni

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Tênis lamentou a morte de Flávio:

A Confederação Brasileira de Tênis manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Flávio Rodrigues Alves, aos 59 anos, ocorrido nesta sexta-feira (15), em Campinas (SP), vítima de um AVC.

Flávio é pai dos tenistas Carolina Meligeni Alves e Felipe Meligeni Alves, importantes representantes do tênis brasileiro.

Neste momento de dor, a CBT se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda.

A Federação Paulista de Tênis também publicou uma nota comunicando o falecimento de Flávio ; veja a publicação.

A Federação Paulista de Tênis lamenta profundamente o falecimento de Flávio Rodrigues Alves, aos 59 anos, nesta sexta-feira (15), em Campinas (SP), vítima de um AVC.

Professor de tênis e pai dos atletas Carolina Meligeni Alves e Felipe Meligeni Alves, Flávio dedicou sua vida ao esporte, contribuindo para o desenvolvimento e a paixão pelo tênis em São Paulo.

A FPT se solidariza com familiares, amigos e alunos, desejando força e conforto neste momento de imensa tristeza.

Flavio Rodrigues Alves morre aos 59 anos (Foto: Reprodução redes sociais)

circulo com pontos dentroTudo sobre

