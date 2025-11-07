menu hamburguer
Tênis

Sem o campeão João Fonseca, quem já está confirmado no NextGen Finals

Torneio em Jidá, na Arábia Saudita, acontece em dezembro

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
04:20
O americano Learner Tien é o principal favorito do NextGen Finals (Reprodução)
imagem cameraO americano Learner Tien é o principal favorito do NextGen Finals (Reprodução)
Em dezembro de 2024, João Fonseca encantou o mundo do tênis ao conquistar, de maneira invicta, o NextGen Finals. Dessa vez, sem a estrela brasileira, o torneio que reúne os oito melhores sub-21 da temporada traz boas promessas da modalidade.

➡️ Análise: João Fonseca chegou com tudo ao circuito em 2025
➡️ Francês que poderia passar João Fonseca perde na estreia
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?
➡️ Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

Na Corrida para Jidá, o ranking ao vivo que mostra o desempenho dos possíveis participantes do torneio, o número 1 do Brasil aparece em segundo lugar. À frente do carioca, de 19 anos, está o tcheco Jakub Mensik, que, em março, derrotou ninguém menos do que o hexacampeão, o sérvio Novak Djokovic, para conquistar o Masters 1000 de Miami.

Mensik e João Fonseca duelaram na terceira e última rodada da fase de grupos em Jidá, em 2024. O brasileiro, que já estava classificado às semifinais, venceu o rival (já eliminado) numa batalha de cinco tiebreaks (vídeo abaixo). Mês passado, no ATP 500 da Basileia, o carioca iria reencontrar o tcheco, que, lesionado, sequer entrou em quadra.

Sem o brasileiro e o tcheco, o principal favorito em Jidá será Learner Tien, finalista do ATP 500 de Pequim, mês passado, sua maior façanha na carreira até aqui. Em dezembro, o tenista californiano, hoje aos 19 anos e 31º do mundo, foi derrotado duas vezes por João Fonseca, na fase de grupos e na decisão.

Dono de dois títulos de Challengers no ano (em Bratislava, na Eslováquia, e em Oeiras, em Portugal), o alemão Alexander Blockx, de 20 anos, é o atual 102º do mundo e segundo favorito em Jidá.

O terceiro cabeça de chave no torneio árabe será o croata Dino Prizmic (121º), também vencedor de dois Challengers na temporada. Suas conquistas foram em Bratislava e em Zagreb (Croácia).

Aos 19 anos, o espanhol Martin Landaluce (130º) venceu o Challenger de Orleans, na França, em setembro, e será o quarto favorito em Jidá.

João Fonseca em Miami

Enquanto isso, o número 1 do Brasil, que encerrou a temporada após alcançar a segunda rodada do Masters 1000 de Paris, vai fazer mais um jogo em 2025. Será a partida-exibição, em Miami, contra o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, no Loan Depot Park.

João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)
João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)

