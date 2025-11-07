Sem o campeão João Fonseca, quem já está confirmado no NextGen Finals
Torneio em Jidá, na Arábia Saudita, acontece em dezembro
Em dezembro de 2024, João Fonseca encantou o mundo do tênis ao conquistar, de maneira invicta, o NextGen Finals. Dessa vez, sem a estrela brasileira, o torneio que reúne os oito melhores sub-21 da temporada traz boas promessas da modalidade.
Na Corrida para Jidá, o ranking ao vivo que mostra o desempenho dos possíveis participantes do torneio, o número 1 do Brasil aparece em segundo lugar. À frente do carioca, de 19 anos, está o tcheco Jakub Mensik, que, em março, derrotou ninguém menos do que o hexacampeão, o sérvio Novak Djokovic, para conquistar o Masters 1000 de Miami.
Mensik e João Fonseca duelaram na terceira e última rodada da fase de grupos em Jidá, em 2024. O brasileiro, que já estava classificado às semifinais, venceu o rival (já eliminado) numa batalha de cinco tiebreaks (vídeo abaixo). Mês passado, no ATP 500 da Basileia, o carioca iria reencontrar o tcheco, que, lesionado, sequer entrou em quadra.
Sem o brasileiro e o tcheco, o principal favorito em Jidá será Learner Tien, finalista do ATP 500 de Pequim, mês passado, sua maior façanha na carreira até aqui. Em dezembro, o tenista californiano, hoje aos 19 anos e 31º do mundo, foi derrotado duas vezes por João Fonseca, na fase de grupos e na decisão.
Dono de dois títulos de Challengers no ano (em Bratislava, na Eslováquia, e em Oeiras, em Portugal), o alemão Alexander Blockx, de 20 anos, é o atual 102º do mundo e segundo favorito em Jidá.
O terceiro cabeça de chave no torneio árabe será o croata Dino Prizmic (121º), também vencedor de dois Challengers na temporada. Suas conquistas foram em Bratislava e em Zagreb (Croácia).
Aos 19 anos, o espanhol Martin Landaluce (130º) venceu o Challenger de Orleans, na França, em setembro, e será o quarto favorito em Jidá.
João Fonseca em Miami
Enquanto isso, o número 1 do Brasil, que encerrou a temporada após alcançar a segunda rodada do Masters 1000 de Paris, vai fazer mais um jogo em 2025. Será a partida-exibição, em Miami, contra o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, no Loan Depot Park.
