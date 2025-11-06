Luisa Stefani alcança feito inédio no WTA Finals; entenda

Primeira medalhista olímpica do Brasil, feito alcançado nas duplas, em Tóquio-2021, ao lado da conterrânea Laura Pigossi, a paulistana Luisa Stefani protagonizou novo feito inédito nesta quinta-feira (6). Ao lado da húngara Timea Babos, a número 1 do Brasil e 16ª do mundo se tornou a primeira do país a avançar às semifinais do WTA Finals, em Riad, na Arábia Saudita.

O triunfo da vez foi sobre as atuais campeãs do US Open, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, de virada, por 2/6 7/5 e 10/5, após 1h41min de duração.

- Eu nunca estive preparada para voltar para casa. Isso não funciona no tênis, precisávamos lutar e foi isso o que fizemos. Teve um ponto decisivo no segundo set onde salvamos algumas bolas, muita energia, acabamos quebradas a seguir, mas o momento mudou para mim e para nós também. Disse à Timea que tinha um motivo por ter vencido esse torneio três vezes e no final ela jogou demais e tivemos um grande esforço de equipe para vencer essa partida. As adversárias são duras, tínhamos perdido dois jogos para elas, mas lutamos e estamos orgulhosas - celebrou a brasileira.

Com a façanha, Luisa será a primeira do país na semifinal do torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada. A também paulistana Bia Haddad havia sido a outra brasileira a jogar o Finals nas duplas, mas caiu na primeira fase. No masculino, o brasil foi finalista com Marcelo Melo, em 2014 e 2017, e semifinalista com Bruno Soares, em 2018.

Stefani avança em segundo

Com a vitória, Stefani e Babos avançaram em segundo lugar Grupo Liezel Huber. E, nas semifinais, na sexta-feira, terão pela frente as líderes do grupo Martina Navratlova: a taiwanesa Su-wei Hsieh e a letã Jelena Ostapenko, até o momento única dupla invicta no Finals. Em 2025, a dupla rival da brasileira foi vice em Wimbledon, Dubai e do Australian Open. Stefani e Babos, por sua vez, venceram os títulos do SP Open, Estrasburgo, Linz e Tóquio.



Enquanto a paulistana jogará a semifinal do WTA Finals pela primeira vez, sua parceira é tricampeã da competição. Timea Babos venceu em 2018 e 2019, ao lado da francesa Kristina Mladenovic, e em 2017, ao lado da tcheca Andrea Hlavackova.

Liga Tênis 10 promove evento especial



Uma das marcas que apoiam Luisa Stefani, a Liga Tênis 10 realizou, no Rio de Janeiro e em São Paulo, um evento especial com Espen Foss, um dos maiores nomes do tênis infantil no mundo. Reconhecido por sua atuação pioneira na Noruega e criador do programa Tennis Kids, que já impactou mais de 10 mil crianças, Foss é também o idealizador de projetos voltados a jovens talentos, como Casper Ruud, número 10 do mundo

Durante o evento, treinadores e professores brasileiros aprenderam diretamente com o especialista, acompanhando clínicas reais com crianças e adultos em diferentes fases de desenvolvimento. O encontro, promovido pela Liga Tênis 10 em parceria com a Serendipity Tennis e com o apoio da Federação Norueguesa de Tênis, teve como objetivo fortalecer as bases do ensino esportivo no país, estimulando novas metodologias e abordagens mais alinhadas às gerações atuais.

- Trabalhamos o primeiro nível do tênis, o nível azul e o nível vermelho, desenvolvendo as bases que formam jogadores para que possam se tornar o melhor que puderem ser", explicou Espen Foss.



A CEO da Liga Tênis 10, Bruna Assemany, reforçou a importância da presença de Foss no Brasil:

- Trazer o Espen para o Brasil representa um passo importante na missão da Liga Tênis 10. Acreditamos que a capacitação dos treinadores com metodologias inovadoras contribui diretamente para fortalecer o cenário do tênis nacional. Nossa proposta é inspirar e conectar novas gerações de famílias e treinadores, promovendo um movimento de transformação que vai além das quadras.



