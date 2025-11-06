Vídeo: Djokovic faz história e vence ponto incrível em Atenas

Novak Djokovic garantiu, nesta quinta-feira (6), a 199ª semifinal e a 200ª vitória indoor da carreira. Dessa vez, no ATP 250 de Atenas, na Grécia, ao derrotar o português Nuno Borges, por 7/6 (1) e 6/4.

Aos 38 anos, o sérvio mostrou toda elasticidade e habilidade para vencer, no segundo set, um dos pontos mais incríveis da semana. Nele, o ex-número 1 do mundo e atual quinto se defendeu com maestria dos ataques do rival e finaliza com um lob de esquerda perfeito.



Confira:



- Foi uma batalha muito física, o Nuno jogou num alto nível. Fiquei um pouco surpreso com o quão bem ele jogou. Na maior parte do jogo, foi no detalhe. Alguns pontos acabaram decidindo o vencedor hoje e ele merece todos os aplausos por sua performance - elogiou Djokovic, que vai subir uma posição com a campanha até aqui na capital grega.



Com 100 títulos no currículo (o mais recente foi em Genebra, na Suíça, em maio), Djokovic ficará a duas conqusitas do suíço Roger Federer, se for campeão nesta semana. Na história do tênis, apenas o americano Jimmy Connors (109) tem mais troféus de simples que o sérvio e o ex-tenista suíço.

Djokovic encara alemão

Nesta sexta-feira, nas semifinais, Djokovic, principal cabeça de chave, enfrenta o qualifier alemão Yannick Hanfmann (117º), de 33 anos. Será o terceiro jogo entre ambos, e o ex-líder do ranking segue invicto contra o adversário.

O vencedor do jogo de Djokovic decide o título no domingo contra o itailano Lorenzo Musetti (segundo favorito e nono do mundo) ou o americano Sebastian Korda (52º).